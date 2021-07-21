泰國單日確診再破萬！Delta佔新病例53%　政府急禁深紅區航班起降

▲泰國新冠疫情嚴峻，不少民眾正排隊準備接受篩檢。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國衛生部21日通報，境內在24小時內新增1萬3002宗新冠病例，創下疫情以來新高。統計顯示，Delta病毒已佔曼谷地區新增病例逾50%，政府只好祭出嚴格的防疫措施，禁止居住在曼谷等「疫情深紅區」的民眾隨意移動，以免病毒擴散。

據《曼谷郵報》與《泰國頭條新聞》報導，泰國衛生部21日通報，境內在24小時內新增1萬3002宗新冠病例，創下疫情以來新高，也讓該國的累計病例達到43萬9477例。在所有的確診病例中，有1049人來自獄中群聚案件，其餘的1萬1953人為監獄外的病例。

同天，泰國也新增108宗死亡病例，累計死亡病例3516例。《泰國頭條新聞》指出，首度現蹤於印度的Delta變種病毒傳染力極強，並已佔據曼谷地區新增病例的53.9%，其餘的45.6%則是英國變種病毒（Alpha）的患者，不過泰國的8成患者都只是輕症。

▲泰國當局積極提高新冠疫苗接種覆蓋率，以抵抗嚴峻的疫情。（圖／路透）

隨著泰國疫情愈發嚴峻，民航局下令將自21日起，禁止所有國內醫療班機和有緊急降落需求以外的商業航班從「疫情深紅區」起飛或降落，而疫情深紅區以外的航班則需將載客量降低50%。政府也呼籲，除了就醫或打疫苗等必要活動外，身處深紅地區的民眾應該盡量避免出門。

此外，政府也在不同地區的交界處設下檢查哨，減少民眾不必要的跨地區移動，而深紅區的百貨公司只能開放超市營業、餐廳業者只能從事外帶生意、大眾運輸也須減少50%的載客量。被列為深紅區的地區包括曼谷、春武里府、暖武里府、也拉府、陶公府、北大年府等地。

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