一句「想念商務艙」讓總統道歉　韓粉：戴資穎幫執政黨轉移焦點

▲戴資穎的限時動態，突顯國手待遇問題，引發國人的討論。（圖／翻攝IG）

記者林彥臣／綜合報導

世界球后戴資穎在IG發限時動態表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，突顯國手待遇的問題，在國內引爆各界討論。但是韓粉粉專「韓黑父母不崩潰」則對此發文表示，「戴資穎還沒比賽，就已經成功為國爭光！成功的幫忙執政黨轉移焦點！」

「韓黑父母不崩潰」發文表示， 昨天因為戴資穎一句想念商務艙！從總統、副總統、行政院院長、藍綠白立委齊聲道歉跟譴責體育署。

「韓黑父母不崩潰」說，「如此大陣仗08還以為是哪個選手確診咧！」的確，讓為國家努力的選手我們應該要給予更好的待遇與支持！狗官應該去坐貨機就好，坐什麼商務艙！

▲韓粉粉專針對戴資穎事件發表評論。（圖／翻攝自《韓黑父母不崩潰》臉書）



「韓黑父母不崩潰」強調，但是，坐經濟艙這件事會死人嗎？錯誤的政策才會！事到如今，民進黨有人為錯誤的3+11政策道歉嗎？總統有為那因為新冠肺炎過世的700多人道歉嗎？

「韓黑父母不崩潰」說，「而戴資穎還沒比賽，就已經成功為國爭光！成功的幫忙執政黨轉移焦點！」

雖然「韓黑父母不崩潰」指出，「總統有為那因為新冠肺炎過世的700多人道歉嗎？」事實上，總統蔡英文在6月11日，就在防疫工作談話中，為因此失去生命的國人道歉。

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