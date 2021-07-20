「東奧國手搭經濟艙」決策沒會議紀錄　邱顯智：熟悉的感覺最對味

▲邱顯智爆料，菁英安排經濟艙，決策過程竟無會議記錄。（圖／翻攝邱顯智臉書）



記者黃巈禾／台北報導

我國東奧代表團因選手搭乘經濟艙引發爭議。時代力量立委邱顯智20日爆料，長官坐商務艙、選手坐經濟艙為中華奧會小組根據防疫協調官建議的決議，將菁英選手安排在經濟艙，此外，這場會議竟無會議記錄。

邱顯智表示，7月6日，中華奧會防疫協調官張煥禎召集線上會議，討論奧運防疫事宜，考量防疫安全，建議選手安排在空間較大的經濟艙區域，採嚴格區隔分散安排，以避免傳染，「嗯，熟悉的感覺最對味，這場會議，沒有會議紀錄」，7月7日，中華奧會召開東奧專案小組第5次會議，會中決議依據防疫協調官建議將採取菁英選手乘坐經濟艙第一排、彼此間隔2個位置，且後兩排淨空方式辦理，意思就是，依照7月6日的會議，將菁英選手安排在經濟艙。



邱顯智指出，「長官商務艙、選手經濟艙」的荒誕安排，就在防疫安全的大旗下，順利過關了。這也是昨日道歉的官員，頻頻引用「防疫需求」的來源，到底是什麼樣的防疫安全需求，會讓長官冒險犯難，承擔防疫風險搭乘商務艙，這就要問 #沒有會議記錄 的7月6日防疫會議，到底討論了什麼了。

邱顯智也提到，張煥禎是桃園壢新醫院院長，中華奧會副主席，同時也是此次東奧代表團的防疫協調官。去年曾涉及 #邱太三介入關說 的逃漏稅案件，一審判決3年4個月，原來，中華奧會除了主席曾涉掏空案，副主席也是不遑多讓，戰功彪炳，這也從側面說明了一件事，為什麼選手優先、選手至上，對於中華奧會來說如此困難。