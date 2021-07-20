戴資穎「日本第一餐」被罵爆　真相曝光：大倉久和便當要價2700

▲戴資穎在日本的第一餐也被網友砲轟。（圖／翻攝王子維、戴資穎IG）



記者林彥臣／綜合報導

世界球后戴資穎搭經濟艙前往東京奧運，不僅在國內引爆話題，就連後續在限時動態上PO出的便當、住宿也全都備受檢視，包括戴資穎在日本的第一餐，也被許多網友砲轟。對此前桃園市議員王浩宇就曝光真相，那個便當其實是來自「大倉久和飯店」的超貴、超高檔便當。

戴資穎在日本的第一餐，由駐日代表處協助處理，照片曝光後卻遭到網友砲轟。對此王浩宇在臉書上發文表示，「那個被罵到爛的便當。來自The Okura Tokyo，也就是東京最高檔的大倉久和飯店宴會餐廳，超貴又超高檔！」

▲王浩宇查出戴資穎的便當，要價10800日元，相當於新台幣2700多元。（圖／翻攝自王浩宇臉書）



王浩宇還查出那個便當的價格，要價10800日圓，大約新台幣2700元。

網友對此留言表示，「大倉久和飯店宴會餐廳是日本舉辦國宴的餐廳之一」、「昨夜一夜之間好多人都變成鍵盤營養師了呢！」、「看起來很好吃啊 會故意罵的人是沒去過日本吧」、「藍白拖不識貨又愛現，自討沒趣，自取其辱」、「一堆沒見過世面的草包，其實光看他盛裝的方式就知道是很精緻的日式便當」。