　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／本土疫情延燒全台累計385死　總統蔡英文道歉了

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內已累積385例死亡案例。總統蔡英文11日表示，每位受到感染的、甚至因此失去生命的國人，都是台灣這個大家庭的一份子，身為總統要再次表達最深切的不捨與歉意，政府團隊一定會窮盡一切努力，把疫情控制下來，讓大家重新回到健康、平安的日常生活。

蔡英文11日下午針對防疫工作發表談話，她指出，過去這一週疫情的威脅仍然很大，尤其我們面對的是難纏的變種病毒，因此讓疫情逐步趨緩、降低重症率跟死亡率，是目前防疫團隊正全力投入的重點目標。此外，高風顯社區中是否還有無症狀的感染情形，也要盡可能地找出來。

▲▼ 總統蔡英文0611針對防疫發表談話。（圖／翻攝直播）

▲總統蔡英文針對防疫工作發表談話。（圖／翻攝直播）

蔡英文說，每位受到感染、甚至因此失去生命的國人，都是台灣這個大家庭的一份子，身為總統要再次表達最深切的不捨與歉意，政府團隊一定會窮盡一切努力，把疫情控制下來，讓大家重新回到健康、平安的日常生活。

蔡英文表示，這段時間防疫團隊強化醫療能量，並讓年長者優先施打疫苗，以降低重症率跟死亡率。此外，PCR檢驗的量能也提升不少，風險較高的社區篩檢站正永續開設，企業也投入快篩，幫助政府在最短的時間內，把所有可能的感染風險降到最低。

蔡英文說明，一個月以來，政府因應疫情變化做出調整和改變，從中央到地方、政府到民間，大家會不斷地調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗。

蔡英文也提及，昨天大家聽到國產疫苗解盲，但是是否能夠獲得緊急授權，後續還有非常嚴謹的程序必須進行，相關單位也將依照審查標準，以專業、科學的嚴謹程序進行審查。

蔡英文強調，不分國內外，安全、有效是任何疫苗獲得緊急授權最重要的先決條件，政府會依照國際科學標準，為國人的健康安全嚴格把關，請大家放心。

▼6月11日國內疫情最新統計。（圖／翻攝自指揮中心）

▲▼0611國內疫情最新統計。（圖／翻攝自指揮中心快訊、衛福部）

其他人也看了這些新聞...

①~⑦類疫苗施打統計353.5萬人　70.3萬人已接種、接種率20％
75歲以上長者列優先施打　不須造冊「憑健保卡就可打」
民享街市場群聚遭罰今重新開張　侯友宜派稽查員衝現場拍照回傳

► 更多關於新冠疫情

ET快訊
漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒被吐出
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

新北獲配8.3萬劑AZ！首波開放85歲以上長者　6／15施打地點總整理

9.1萬劑疫苗到貨！高雄下午就開打　他酸柯P「看好了只示範一次」

快訊／才說端午節別群聚！　永和菜市場大爆滿恐怖畫面曝光

日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史上第一次！甚為可貴

真正好心肝的獸醫師沒疫苗打　應曉薇批中央政策錯誤

查疫苗忙到深夜　高虹安嘆：希望我們的政府也還醒著

反擊「再貴都要買」　高虹安嗆陳時中：大家要的是國際認證的疫苗

快訊／端午節嚴禁促銷搶購　新北警告：賣場違規釀群聚罰30萬！

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

新北獲配8.3萬劑AZ！首波開放85歲以上長者　6／15施打地點總整理

9.1萬劑疫苗到貨！高雄下午就開打　他酸柯P「看好了只示範一次」

快訊／才說端午節別群聚！　永和菜市場大爆滿恐怖畫面曝光

日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史上第一次！甚為可貴

真正好心肝的獸醫師沒疫苗打　應曉薇批中央政策錯誤

查疫苗忙到深夜　高虹安嘆：希望我們的政府也還醒著

反擊「再貴都要買」　高虹安嗆陳時中：大家要的是國際認證的疫苗

快訊／端午節嚴禁促銷搶購　新北警告：賣場違規釀群聚罰30萬！

「眼皮＋濃密美睫」掉地上！正妹遭吉娃娃撲臉撕咬　眼珠整顆露出

大谷翔平飆8K勝投被搞砸　火力放送2支二壘打

女空軍遭二度性侵「想輕生」！致電熱線求救被狠拒：妳明天再打吧

不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」下場曝

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

莫文蔚「時尚浴袍美照」挨轟辱華　陸網氣炸...她1舉動緊急滅火

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

防疫在家練廚藝 ！馬卡龍彩色水餃、超Q奇奇蒂蒂三明治冰淇淋跟著來做

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

政治熱門新聞

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

快訊／高端保護力勝進口疫苗？柯文哲點破盲點

快訊／才說端午節別群聚！永和菜市場大爆滿畫面曝光

台灣成「疫情扭曲」的環境　他揭蔡英文10點「政治算計」

國產疫苗太貴遭質疑　陳時中怒：不簽1劑都買不到

邁邁曝「醫護移動施打法」網狂讚

藍綠大咖也偷打疫苗？　名嘴驚爆：這名單太精采了

「疫情控制了」　蔡英文：7月開放一般民眾打疫苗

國產疫苗價格貴8倍？　陳時中突爆氣：大家不是說再貴都要買！

高雄下午開打疫苗　他酸柯P「看好了只示範一次」

衛福部稱「萬華是破口」　民眾黨美女發言人怒了

何時解除三級警戒？　陳時中盼「疫苗施打率達6成」

快訊／端午嚴禁行銷搶購群聚　違規罰30萬！

黃珊珊要求石崇良道歉：忘記是誰開放3+11？

更多熱門

相關新聞

好心肝水電掃地工、權貴　柯文哲：這些偷打的差不多要等檢察官傳訊

好心肝水電掃地工、權貴　柯文哲：這些偷打的差不多要等檢察官傳訊

北市近來深陷黑箱疫苗風暴，接受好心肝診所私打疫苗的名單在11日上午流出，遍及政界、新聞圈、演藝圈等。針對是否有人來關說名單的揭露？台北市長柯文哲11日召開記者會表示，台灣還要半夜到診所偷偷打疫苗，裡面不能說沒有權貴，但掃地的歐巴桑、水電工等人數更多，「現在這些偷打疫苗的，差不多都要等檢察官傳訊」。

日贈台疫苗細節曝　蔡英文親電安倍

日贈台疫苗細節曝　蔡英文親電安倍

衛福部認證破口「在這裡」　網氣炸

衛福部認證破口「在這裡」　網氣炸

花1元　KKday幫你送感謝狀到東京

花1元　KKday幫你送感謝狀到東京

「北市很多感染是打麻將來的」　柯文哲喊話市民端午改玩線上麻將

「北市很多感染是打麻將來的」　柯文哲喊話市民端午改玩線上麻將

關鍵字：

總統蔡英文新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面