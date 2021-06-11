快訊／本土疫情延燒全台累計385死　總統蔡英文道歉了

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內已累積385例死亡案例。總統蔡英文11日表示，每位受到感染的、甚至因此失去生命的國人，都是台灣這個大家庭的一份子，身為總統要再次表達最深切的不捨與歉意，政府團隊一定會窮盡一切努力，把疫情控制下來，讓大家重新回到健康、平安的日常生活。

蔡英文11日下午針對防疫工作發表談話，她指出，過去這一週疫情的威脅仍然很大，尤其我們面對的是難纏的變種病毒，因此讓疫情逐步趨緩、降低重症率跟死亡率，是目前防疫團隊正全力投入的重點目標。此外，高風顯社區中是否還有無症狀的感染情形，也要盡可能地找出來。

▲總統蔡英文針對防疫工作發表談話。（圖／翻攝直播）

蔡英文說，每位受到感染、甚至因此失去生命的國人，都是台灣這個大家庭的一份子，身為總統要再次表達最深切的不捨與歉意，政府團隊一定會窮盡一切努力，把疫情控制下來，讓大家重新回到健康、平安的日常生活。

蔡英文表示，這段時間防疫團隊強化醫療能量，並讓年長者優先施打疫苗，以降低重症率跟死亡率。此外，PCR檢驗的量能也提升不少，風險較高的社區篩檢站正永續開設，企業也投入快篩，幫助政府在最短的時間內，把所有可能的感染風險降到最低。

蔡英文說明，一個月以來，政府因應疫情變化做出調整和改變，從中央到地方、政府到民間，大家會不斷地調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗。

蔡英文也提及，昨天大家聽到國產疫苗解盲，但是是否能夠獲得緊急授權，後續還有非常嚴謹的程序必須進行，相關單位也將依照審查標準，以專業、科學的嚴謹程序進行審查。

蔡英文強調，不分國內外，安全、有效是任何疫苗獲得緊急授權最重要的先決條件，政府會依照國際科學標準，為國人的健康安全嚴格把關，請大家放心。

▼6月11日國內疫情最新統計。（圖／翻攝自指揮中心）



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