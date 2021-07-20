戴資穎日本第一餐遭轟太差　謝長廷：大倉久和飯店便當有一定水準

▲戴資穎19日下榻旅館、晚餐照片曝光，再度引發熱議。（圖／翻攝王子維、戴資穎IG）

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運代表團選手搭經濟艙與住宿飯店的爭議延燒，其中世界球后戴資穎所屬的羽球隊，下榻在距離比賽場館步行僅有10分鐘的東京瑪洛德酒店，但住宿環境曝光後被網友批評「住太差」，就連第一餐來自大倉久和飯店的便當也被網友嫌吃太差。對此，駐日代表謝長廷晚間透過臉書表示，租飯店是為考量方便比賽練習，至於遭外界批評的便當菜色，是大倉飯店販售，菜色多且在衛生營養有一定水準。

戴資穎在日本的第一餐，由駐日代表處協助處理，照片曝光後卻遭到網友砲轟。對此，前桃園市議員王浩宇在臉書上發文表示，「那個被罵到爛的便當。來自The Okura Tokyo，也就是東京最高檔的大倉久和飯店宴會餐廳，超貴又超高檔！」另外，他還查出這個便當要價日幣10800元，折合台幣約2700元。

對於戴資穎被塞經濟艙、下榻處、日本第一餐陸續引發爭議與討論，謝長廷說，東京奧運場地分散，羽球、射擊、自行車、高爾夫球等都不在東京都心地區，主辦單位除了馬拉松項目在北海道外，歡迎選手都住東京的選手村。但有的國家考慮比賽練習的方便等因素，還是在比賽場館附近租飯店。

謝長廷表示，昨天選手檢疫折騰半天才入境，住選手村的比較沒有問題，但住外縣市的還要趕幾十公里路程，怕選手餓到所以訂了便當給選手，網友厲害已經查出是大倉飯店製售，基本上大飯店的東西在衛生營養上有一定水準，而且菜色多，有魚有肉有菜，當然也有甜點，選手可以選擇的吃，不是要求全都吃完。

不過，謝長廷也說，今天了解，在外住宿倒是狀況多，飲食、洗衣、燒水等等都較不便，離代表處幾十公里，為方便支援，駐日代表處指派3位祕書分別進駐，就近提供聯絡及必要協助，也感謝幾位年輕祕書充滿熱情，願意前往。

謝長廷強調，政府是一體，這次發生政府道歉的事，駐日代表處也感到歉疚，但開幕在即，將全力提供後勤支援，以求彌補，希望負面情緒的批評可以緩和，讓選手可以靜下來恢復能量，好好的表現，替台灣爭光。