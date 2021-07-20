管碧玲批南投疫苗剩餘率40%　林明溱斥：她是民進黨養的狗

記者高堂堯／南投報導

南投縣疫苗覆蓋率偏低屢遭外界批評，縣長林明溱連日為此大動肝火，繼昨天直指因提議自購疫苗、中央政府丟了面子就修理他，今天上午在縣議會備詢時，更砲轟民進黨不分區立委管碧玲抹黑南投疫苗使用率僅4成，痛罵「管碧玲是民進黨養的一條狗，叫她吠就吠！」

▲南投縣長林明溱批管立委是「民進黨養的狗」。（圖／南投縣政府提供）

管碧玲19日在臉書發文指出，南投疫苗一直施打不開，剩餘率都居高不下，40%這個數字不動如山。自己一直希望中央政府能詢問南投是不是需要什麼幫助？畢竟南投幅員遼闊，偏鄉不便之處甚多、醫療資源、人力系統不如都會，「但恐怕縣長的態度才是關鍵。」管碧玲指出，南投縣長林明溱過去曾形容美、日捐贈的疫苗是「丟臉的乞丐疫苗」，「再看到南投連莫德納疫苗都打不出去，莫德納的剩餘率高達49%。著實一陣心驚！」

▲管立委於臉書指南投疫苗使用率僅40%，引發南投縣長林明溱不滿。（圖／資料照片，記者李毓康攝）

林明溱今於縣議會答詢時表示，他相信所有縣府團隊、護理人員和醫生能服務縣民都儘量服務，晚上都還在進行施打作業，效率（疫苗使用率）已達到（近）8成，竟被民進黨政府在報紙上說成全國最後一名。

提及管碧玲，林明溱說也不知道他（不分區立委）怎會麼管到南投縣，注射疫苗也在抨擊、抹黑，「管碧玲是民進黨養的一條狗，叫他吠就吠！很缺德的！我們已經施打8成了把我們說成4成。」「他憑甚麼權力（來管南投縣的疫苗施打）？你去管你們高雄市嘛！管到我們這邊來？」

林明溱繼續說，也有議員抹黑他沒有能力、疫苗施打狀況才會這麼亂，其實他最初就預料到，因為民進黨政府330億的疫苗購買經費不知花到哪去了，像乞丐一樣四處跟別國分，「像莫德納現在有250萬劑怎麼來的？是花了500億經費才跟人家買來的，所以民進黨政府把我們的錢用哪去了？」「管碧玲委員你要去查這個、監督這個才對，不是監督我們南投縣的疫苗注射率多高多低啊！？這樣是完全沒有道理的！」

南投縣政府稍後發布新聞稿指出，至7月19日止，中央撥配給南投的疫苗數量迄今共11萬6千多劑，使用率已超過7成，預計22日就能打完；已接種第一劑數量為9萬2181人，以南投縣18歲以上人口數42萬3,336人來計算，接種人口涵蓋率為21.77%，高於全國接種人口涵蓋率的21.56%，施打進度並未落後。

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