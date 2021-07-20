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開學前提升保護力！　花蓮國小教職員工21日疫苗開打

▲花蓮縣政府規劃國小教職員工、花蓮特殊教育學校、實驗教育團體機構教職員工，21日施打疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝）

花蓮縣政府規劃國小教職員工、花蓮特殊教育學校、實驗教育團體機構教職員工，21日施打疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

因應新冠肺炎公費疫苗施打順序納入第七類維持國家安全及社會機能正常運作人員，本縣繼幼兒園已安排施打疫苗，現將於7月21日安排國民小學教職員工、花蓮特殊教育學校、實驗教育團體機構教職員工，以及前開類別外縣市教師選擇於本縣施打者，採分時段、分流方式進行施打！

施打地點分別於花蓮縣花蓮市中華國民小學（花蓮縣花蓮市國盛二街22號）、花蓮縣吉安鄉吉安國民小學（花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路二段97號）、台北榮民總醫院鳳林分院（花蓮縣鳳林鎮中正路一段2號）及花蓮縣玉里鎮藝文中心（花蓮縣玉里鎮民權街50號）進行。

花蓮縣政府教育處已排定採分區、分時段、分流方式至接種地點施打疫苗，將由學校（團體機構）通知名冊內的教職員工攜帶身份證、健保卡至指定場域，經核對確認後即可施打，無須另外預約。

本階段施打疫苗共計3310劑，施打對象為國民小學教職員工3182人、花蓮特殊教育學校78人、實驗教育團體機構教職員工50人，由國軍花蓮總醫院、門諾醫院、鳳林榮民醫院及玉里榮民醫院等接種團隊協助施打。

花蓮縣政府提醒，目前教育人員專案疫苗造冊配送與「COVID-19 公費疫苗預約平台」為雙軌併行，亦即專案疫苗造冊之老師，也可自行上網疫苗預約登記，不會影響專案疫苗造冊權益。為避免群聚，也規劃施打地點朝多點展開，以提高施打效率，請接獲施打通知的師長，儘速前往指定地點施打，於開學前提升其保護力。

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