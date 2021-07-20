開學前備戰　雲林逾9萬教師這2天完成接種

▲距離開學僅剩一個多月，雲林縣高中以下學校教職員工共計9萬113人，在7月23、24日2天可到縣內6大快打站接受COVID-19疫苗接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離開學僅剩一個多月，雲林縣高中以下學校教職員工共計9萬113人，在7月23、24日2天可到縣內6大快打站接受COVID-19疫苗接種；另中央疫苗施打意願登記與預約系統第2輪施打將於明(21)日完成，雲林縣長張麗善呼籲，50歲以上民眾請踴躍預約施打。

雲林縣考量有教師8月須陸續回到學校備課及維護校園健康安全教學環境，雲林縣政府教育處與衛生局協調施打地點、時間後，通知學校聯繫校內所屬同仁，學校教師人員接到通知後，即可直接到快打站進行COVID-19疫苗接種。

雲林縣教育處指出，依學校所在地鄉鎮安排至轄內快打站施打，斗六、莿桐、林內在縣立體育館快打站；古坑、大埤、斗南在慈濟雲林聯絡處快打站；虎尾鎮在虎尾國小快打站；西螺、二崙、崙背在雲林基督教醫院快打站；北港、水林、口湖、褒忠、土庫、元長在中國醫藥大學北港分部快打站；四湖、東勢、台西及麥寮在麥寮國小快打站。

中央公費疫苗第2輪預約平台施打進度，雲林縣在16至18日及19日至22日共6天，根據衛生局統計預約平台有2萬3932人預約，16至18日有1萬7867人完成接種，臺大雲林分院今天持續在縣立體育館快打站施打，臺大雲林分院副院長劉宏輝指出，快打站不開放現場掛號，民眾若沒有在1922平台預約，可到台大雲林分院網站點選「COVID-19疫苗專責門診」點選掛號。

▲臺大雲林分院今天持續在縣立體育館快打站施打，台大雲林分院副院長劉宏輝指出，快打站不開放現場掛號，民眾若沒有在1922平台預約，可到台大雲林分院網站點選「COVID-19疫苗專責門診」點選掛號。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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