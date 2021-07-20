美新冠死者40％患「糖尿病」　多12倍死亡風險！醫籲：快去接種

▲肥胖容易導致糖尿病罹患風險增加，而糖尿病患者感染新冠肺炎後，住院死亡機率可能比一般人高出12倍之多。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國一項數據調查發現，全美感染新冠肺炎死亡病例中，將近40％的患者有糖尿病，相當於每5人就有2人，而美國糖尿病協會（American Diabetes Association，ADA）的首席醫療官賈貝（Robert Gabbay）表示，糖尿病患者與一般人相比，染疫後住院、死亡的機率高出6到12倍，應盡快接種新冠疫苗。

根據《紐約郵報》等報導，美國ADA於上周會議上公布一項令人震驚的數據分析，全美國感染新冠而死亡的病例中，有高達4成的患者同時患有糖尿病，若以約翰霍普金斯大學的疫情數據推估，美國截至16日共累計60萬8495例新冠死亡案例，這些人之中便可能有多達24.5萬人是糖尿病患者。

ADA首席科學醫療官賈貝表示，40％這個數據相當引人深思，長期以來糖尿病一直被認為是可能對新冠肺炎患者造成更嚴重健康影響的一種共病症，管理不善的糖尿病患者如果染疫，更有可能被送入加護病房，相比一般人染疫，糖尿病患者感染新冠後住院和死亡的風險高出了6到12倍，「如果你有糖尿病，那請去接種疫苗吧！這一點無論我怎麼強調，它都不會是誇大其詞。」

賈貝表示，肥胖在美國變得越來越普遍，但肥胖卻會導致糖尿病罹患風險增加80倍，有數據估計，42％的美國人面臨肥胖問題、73％的美國人體重過重，若以此成長速度，美國到2030年國民肥胖率可能達到50％。賈貝表示，疫情衝擊經濟之下，迫使許多人吃得比以前更差，助長了糖尿病的流行。

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