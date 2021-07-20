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「烟花後面生成新颱風會很大」　李富城警告！南部要防相當大的雨

▲▼氣象局風場預報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局風場預報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

烟花颱風走向變動性很大，是否侵台備受關注。資深氣象主播李富城今（20）日分析各國模式預報，其中，GFS全球模式顯示，烟花後面有一個颱風會生成，且這個颱風滿大的，在大的低壓環流下，烟花路徑就受到很大牽制。他強調，周五烟花颱風就對台灣構成威脅了，南部要防範相當大的雨，北部的風也不會小，不管走哪個路徑，對台灣都有影響。

李富城指出，根據GFS全球模式預報，烟花颱風22日早上2點就會在台灣的東邊，也就是花蓮以北~宜蘭以南位置，且後面還有一個颱風生成，這個颱風滿大的，整個在大的低壓環流之下，烟花受到其牽制很大，呈現兩個颱風混打的狀況，要特別注意這一點。

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▲▼李富城分析烟花颱風走向。（圖／翻攝自李富城YOUTUBE）

▲李富城分析烟花颱風未來走向。（圖／翻攝自李富城YouTube）

另外，美國海軍預報中心也預報，23日0點烟花同樣也在台灣花蓮的東邊，即使未來路徑要往上抬的話，也是經過台灣陸地穿越過去；歐洲模式預報，颱風在24日0點的時候，就在花蓮以北已經登陸，南部的水很大、中部的水很大。

李富城強調，這個颱風對台灣威脅滿大，南部要防範相當大的雨，北部的風也不會小，周五就對台灣就構成威脅了，不管走哪個路徑，勢必會對台灣造成影響，在疫情嚴重情況下，大家要及早準備一些。

另一方面，台灣颱風論壇也分析，歐美兩個模式的系集圖，都已開始收斂，也就是變數正在減少中，烟花侵台機率上升，大家要開始有所準備了，最新預報，預期本周末將直闖宜花一帶。預報並顯示烟花離開後，後面西南風預計頗強，如果烟花最後是以偏北～西北離開，會很順手的把西南風給引進來，中南部得留意後期強西南風帶來的雨勢。

台灣颱風論壇指出，這次颱風其中一個特點就是「慢」，無論是哪家數值或各國預報，在烟花接近台灣時，都預計走得很慢，這意味著，風雨持續時間可能拉長。對已經兩三年沒有遭遇大颱風的台灣來說，皮是該開始拉緊了。

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