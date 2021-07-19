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「烟花」颱風來襲　桃園超前防汛備戰開放領取砂包

▲「烟花」颱風來襲，桃園超前防汛備戰。（圖／水務局提供）

▲水利署和水務局相關單位人員，關心桃園防汛備戰。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應烟花颱風來襲，桃園市政府水務局超前部署，為降低民眾淹水風險，已備妥4萬個砂包，即日起各區公所開放領取，如有砂包需求民眾，可逕向各里長登記於各區公所領取，歡迎民眾下載市府開發的「水情看桃園」APP，提供淹水情報及停班課訊息；另水務局盤點抽水機137部、防汛鼎塊約4,000塊可供防汛應變。▲「烟花」颱風來襲，桃園超前防汛備戰。（圖／水務局提供）

▲桃園超前防汛備戰。（圖／水務局提供）

水務局局長劉振宇表示，目前市府已超前整備，針對轄管滯洪池已進行預抽放水排空，20日會再進行防汛工作會議確保各項工作周全，後續持續監控氣象資訊機動配合開設應變，包含桃園市63座水閘門會配合水情啟閉至防汛狀態，並運用智慧路面淹水河川水位感測器，即時回傳搭配CCTV畫面，第一時間掌握情資，讓市府單位迅速進行封路等安全維護措施，另外水務局今年度也進行例行河川、區域排水、雨水下水道清淤工作，並會通知施工廠商於颱風期間停止河道等施工，做好防汛整備。▲「烟花」颱風來襲，桃園超前防汛備戰。（圖／水務局提供）

水務局表示，水利署署長賴建信、水利署第二河川局局長楊人傑，關心桃園防汛情形，今天親自到桃園關心淹水點改善並了解市府改善處理機制，勘查點包含大園區中正東路涵洞及水患自主防災社區僑興新村，中正東路涵洞淹水改善也已申請市府第二準備約1,000萬元通過，將加速進行專管排水工程。水務局提醒民眾，20日起天氣將受煙花颱風或外圍環流影響，呼籲民眾做好防颱準備，並協助注意住家周邊側溝溝蓋上倘有塑膠布、報紙、樹葉、盆栽佔用，可主動移除確保排水順暢。

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