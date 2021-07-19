烟花卡「三角關係」！北修後再冒新低壓拉扯　1關鍵恐更接近台灣

▲烟花颱風卡三角關係，未來路徑變數大。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

烟花颱風路徑多變，氣象局表示，低壓間堪比連續劇的複雜三角關係，上午生成的查帕卡颱風以及未來東邊將出現的低氣壓，將會導致烟花路徑再變化，若東方低壓發展出來後，將使烟花偏向西南西移動，更加接近台灣；若查帕卡跟烟花產生藤原效應，則會產生往北的導引力量，讓烟花離台灣較遠。

氣象局指出，烟花颱風將在周五、周六接近台灣北部近海，對北台灣天氣有一定影響。事實上，在烟花生成後，路徑預報恰如其名就像發射到天空的煙火一樣越走越發散，主要是有3大原因造成。

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▲▼烟花颱風後面將有新低壓發展，屆時將有路徑往南偏的導引力量。（圖／中央氣象局）

其中，引導颱風的幕後推手-太平洋高壓當然出了力。位於高壓南方的烟花颱風，配合著高壓順時針的環流，逐漸向西移動。高壓假如越強，颱風就更有機會採取偏南（靠近台灣）的路徑移動；反之，假如高壓偏弱，北轉的時間就提前了。

另外，烟花颱風路徑預報的困難點，就難在因為它出生在大低壓帶中，因此當低壓帶有其它低氣壓或颱風發展起來時，引發出來的三角關係讓預報難上加難。

三角關係的第一邊，就是烟花颱風與東邊低氣壓的互動。當東方的低氣壓發展出來後，同在一個大低壓帶的烟花颱風將有路徑往南偏的導引力量。屆時烟花颱風就可能偏向西南西移動，更加接近台灣。但因為這個低壓現在還沒發展出來，因此究竟會導致多大偏南的力量，還說不準。

▲查帕卡颱風已經相當接近中國廣東沿海，若登陸後強度明顯減弱等不到烟花颱風接近的話，烟花颱風北偏的力量可能減輕。（圖／中央氣象局）

三角關係的第二邊，就是烟花颱風與目前在廣東沿岸的查帕卡颱風。當颱風接近台灣的同時，距離查帕卡颱風也越來越近。若兩個颱風比預期的近、甚至發生藤原效應的話，則會產生往北的導引力量，讓烟花颱風採取較偏北的路徑，離台灣較遠。

不過，由於查帕卡颱風已經相當接近中國廣東沿海，若登陸後強度明顯減弱等不到烟花颱風接近的話，烟花颱風北偏的力量可能減輕。