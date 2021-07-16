　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AZ遇到Delta效力只剩55%！　打2劑染疫機率仍比輝瑞、莫德納高3倍

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲英國研究發現，AZ疫苗的效力不如輝瑞和莫德納，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國倫敦帝國理工學院的最新研究發現，AZ疫苗的效力比輝瑞和莫德納來得低，即使人們接種了2劑AZ疫苗，染疫的機率還是比接種2劑輝瑞或莫德納疫苗高出3倍之多。不過研究人員強調，接種疫苗仍能有效避免人們在染疫後轉為重症或死亡，因此專家依舊鼓勵人們要接種新冠疫苗。

據《每日郵報》報導，倫敦帝國理工學院的科學家估計，在對抗Delta變種病毒時，2劑AZ疫苗的效力約為55%，而2劑輝瑞或莫德納疫苗的保護力則為85%。這意味著在100名接種2劑AZ疫苗的人當中，有45人依舊可能受Delta變種病毒感染，而出現新冠症狀，然而接種輝瑞或莫德納疫苗的群眾，只有15人會罹患新冠肺炎。

▲▼輝瑞,莫德納,疫苗。（圖／路透）

英國其他大學的研究也得出了類似的研究結果。華威大學的專家認為，接種AZ疫苗的人群仍有18%會罹患新冠肺炎，而接種輝瑞和莫德納疫苗的人群，患病的可能性則為17%。倫敦衛生與熱帶醫學院的學者則指出，注射AZ疫苗的人群有29%罹病的可能，比輝瑞或莫德納的16%來得高。

儘管如此，專家一致認為，接種疫苗的人即使不幸罹患新冠肺炎，仍能有效避免病情轉為重症，接種2劑AZ疫苗的人因染疫住院的機率會降低85%至90%，而接種輝瑞或莫德納的人住院的機率則降低89%至91%。對於多數接種了疫苗的患者而言，感染新冠肺炎就只是像得了重感冒一樣讓人感到不適而已。英國政府緊急情況科學諮詢小組（SAGE）也指出，這3劑疫苗都能降低96%的死亡機率。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

居家工作也要方香療癒！Jo Malone居家香氛蠟燭特價2099元

 
ET快訊
變異株結果出爐！台積電、內湖職場等7群聚「全是Alpha」
華晨宇被爆渣男「張碧晨是小三」　疑正宮曝私密片
北車地下街群聚感染！一張圖看確診者分布　K區全面封鎖消毒3天
駭人！狠父為討好女友　竟將2幼子「扔下15層樓」殺害
研究：AZ疫苗保護力終生有效！人體接種後像形成「殺手訓練營」
快訊／福原愛確定出任東奧球評！離婚8天敲定新工作
快訊／西伯利亞上空驚傳「客機失聯」　飛行中突然消失
快訊／桃園6人打疫苗身體出狀況！AZ、莫德納各半原因曝光
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2天炸2個月雨量…德國最慘「土壤已飽和」　西歐洪水死亡破百

泡沫要破？經濟學家預測7月底崩盤　基金經理人：市場估值合理

快訊／西伯利亞上空驚傳「客機失聯」　飛行中突然消失

越南監獄爆81人確診！死刑犯「染疫後逃獄」　警狂追3天才逮回

AZ遇到Delta效力只剩55%！　打2劑染疫機率仍比輝瑞、莫德納高3倍

韓男接種嬌生「精神錯亂」！從3樓墜樓亡　家屬淚控：攏是疫苗害的

美國抗衡一帶一路！　靠「DFC」金援投資海外基礎建設

金融時報：北京拒派同級官員出面　美副國務卿「取消訪中」

搶救落水少年！　30多人「跟著摔下15公尺水井」已釀4死

東奧選手若被匡列為「密切接觸者」　6小時前PCR陰性便可出賽

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

宋逸民假裝打6歲女兒「狗狗秒衝上去！」　被攻擊到倒地…陳維齡笑歪：沒白疼

2天炸2個月雨量…德國最慘「土壤已飽和」　西歐洪水死亡破百

泡沫要破？經濟學家預測7月底崩盤　基金經理人：市場估值合理

快訊／西伯利亞上空驚傳「客機失聯」　飛行中突然消失

越南監獄爆81人確診！死刑犯「染疫後逃獄」　警狂追3天才逮回

AZ遇到Delta效力只剩55%！　打2劑染疫機率仍比輝瑞、莫德納高3倍

韓男接種嬌生「精神錯亂」！從3樓墜樓亡　家屬淚控：攏是疫苗害的

美國抗衡一帶一路！　靠「DFC」金援投資海外基礎建設

金融時報：北京拒派同級官員出面　美副國務卿「取消訪中」

搶救落水少年！　30多人「跟著摔下15公尺水井」已釀4死

東奧選手若被匡列為「密切接觸者」　6小時前PCR陰性便可出賽

李登輝過世王炳忠說「終於死了」　館長痛罵「共匪」遭起訴

提結婚就變臉…何超蓮認愛2年被指「早晚會分手」！釣出本人反擊

推銷高雄六龜芒果　前議員廚師兒露一手

「最懂穿女明星」出爐！曾之喬、LuLu都上榜　第一名連男星都讚很潮

變異株結果出爐！羅一鈞：台積電、內湖職場等7群聚「全是Alpha」

竊住戶個資狂辦紓困貸款　神鬼通緝犯變身大樓管理員Ａ百萬

特權疫苗驚爆名單有「2名退休檢察長」　士林地檢緊急回應了

2天炸2個月雨量…德國最慘「土壤已飽和」　西歐洪水死亡破百

北車地下街群聚感染！一張圖看確診者分布　K區全面封鎖消毒3天

純白網美旅店1.7億求賣　神速下架！遭曝「詢問度不高」

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

國際熱門新聞

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

台大醫院動物貼紙紅到國際　德國記者自嘲：抱歉德國

研究：新冠後遺症陰莖縮小、記憶衰退

歐盟協助！斯洛伐克捐1萬疫苗給台灣

不被承認也要自費接種！星國搶打科興原因曝

不信新冠！患者呼氣「他大口吸完確診亡」

斯洛伐克感謝台灣捐70萬口罩　贈台1萬劑疫苗

AZ疫苗保護力終生有效！像形成殺手訓練營

2千米懸崖盪鞦韆　2妹子拋飛墜谷

打完疫苗戴口罩仍染疫！主持人親曝病毒多可怕

澳洲總理闢謠：我沒拉在褲子上

譚德塞籲中國：交出疫情原始資料

香港網美「崖邊自拍」摔5m瀑布慘死

AV女優「極樂3P」深溝雙乳全瘀青

更多熱門

相關新聞

游錫堃讚斯洛伐克充滿良善　盼深化交流互動

游錫堃讚斯洛伐克充滿良善　盼深化交流互動

歐盟16日公布，斯洛伐克將捐贈台灣1萬劑新冠肺炎疫苗，以感念台灣曾在疫情期間捐贈70萬片口罩，近2個月前即表達捐贈意願。對此，立法院長游錫堃表示，再次印證自由民主國家之間，總是充滿著良善與感動的力量，期待兩國揮別疫情後，能進一步深化彼此的交流互動。

台東AZ疫苗開打　民眾：希望快接種不挑疫苗

台東AZ疫苗開打　民眾：希望快接種不挑疫苗

越南監獄爆群聚　死刑犯「染疫逃獄」

越南監獄爆群聚　死刑犯「染疫逃獄」

林右昌期許北北基一起「＋0」

林右昌期許北北基一起「＋0」

苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂

苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情英國印度變種病毒Delta疫苗AZ疫苗輝瑞莫德納

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面