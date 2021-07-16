AZ遇到Delta效力只剩55%！　打2劑染疫機率仍比輝瑞、莫德納高3倍

▲英國研究發現，AZ疫苗的效力不如輝瑞和莫德納，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國倫敦帝國理工學院的最新研究發現，AZ疫苗的效力比輝瑞和莫德納來得低，即使人們接種了2劑AZ疫苗，染疫的機率還是比接種2劑輝瑞或莫德納疫苗高出3倍之多。不過研究人員強調，接種疫苗仍能有效避免人們在染疫後轉為重症或死亡，因此專家依舊鼓勵人們要接種新冠疫苗。

據《每日郵報》報導，倫敦帝國理工學院的科學家估計，在對抗Delta變種病毒時，2劑AZ疫苗的效力約為55%，而2劑輝瑞或莫德納疫苗的保護力則為85%。這意味著在100名接種2劑AZ疫苗的人當中，有45人依舊可能受Delta變種病毒感染，而出現新冠症狀，然而接種輝瑞或莫德納疫苗的群眾，只有15人會罹患新冠肺炎。

英國其他大學的研究也得出了類似的研究結果。華威大學的專家認為，接種AZ疫苗的人群仍有18%會罹患新冠肺炎，而接種輝瑞和莫德納疫苗的人群，患病的可能性則為17%。倫敦衛生與熱帶醫學院的學者則指出，注射AZ疫苗的人群有29%罹病的可能，比輝瑞或莫德納的16%來得高。

儘管如此，專家一致認為，接種疫苗的人即使不幸罹患新冠肺炎，仍能有效避免病情轉為重症，接種2劑AZ疫苗的人因染疫住院的機率會降低85%至90%，而接種輝瑞或莫德納的人住院的機率則降低89%至91%。對於多數接種了疫苗的患者而言，感染新冠肺炎就只是像得了重感冒一樣讓人感到不適而已。英國政府緊急情況科學諮詢小組（SAGE）也指出，這3劑疫苗都能降低96%的死亡機率。

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