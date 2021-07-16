基隆14天內11度＋0　林右昌期許北北基一起「＋0」

▲基隆市14天內11度「＋0」。（圖／基隆市政府提供、記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（16日）公布國內新增29例本土確診個案，基隆市今日仍維持無新增確診個案，這也是基隆市14天內11度「＋0」；不過市長林右昌還是強調，只有基隆「＋0」是不夠的，期待雙北也都能夠「＋0」，讓疫情趨緩，希望在26日順利降低警戒層級，這是大家共同的期望。

林右昌表示，市府自14日起安排65到67歲長者施打疫苗，截至今日下午為止，在全市列冊的1萬6620人中，已有1萬3244人完成施打，施打率高達79.7%；若以全市36萬6643人計算，累計已有8萬1597人完成疫苗施打，人口涵蓋率已經達到22.3%。

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▲基隆市列冊的1萬6620人，已有1萬3244人完成施打，施打率高達79.7%。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，配合指揮中心宣布將「COVID-19疫苗預約平台」登記延長至19日中午12時，市府為協助市民預約施打疫苗，特別在全市7區設置服務站，分別是仁愛區公所、中正戶政事務所仁愛辦公室、信義區公所、中正戶政事務所信義辦公室、中正區公所、中正戶政事務所、中山區公所、安樂戶政事務所中山辦公室、安樂區公所、安樂戶政事務所、大武崙工業區、七堵區公所、七堵戶政事務所、暖暖區公所、七堵戶政事務所暖暖辦公室。

林右昌隨後回答媒體詢問時指出，台北市及新北市今日分別出現14例及11例新增確診個案，究竟是新增或是匡列案例還有待釐清，以雙北的人力跟資源，要做到確實疫調、儘速匡列、儘快阻斷病毒傳播，應該不是太困難的事。

林右昌重申，北北基桃是首都生活圈，光是基隆「＋0」是不夠的，期待雙北也都能夠「＋0」，希望讓疫情趨緩，在26日順利降低警戒層級，這是大家共同的期望。

▲7月16日基隆市新冠疫情處理情形。（圖／基隆市政府提供）

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