　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃讚斯洛伐克充滿良善力量　盼疫情後深化交流互動

記者林銘翰／台北報導

歐盟16日公布，斯洛伐克將捐贈台灣1萬劑新冠肺炎疫苗，以感念台灣曾在疫情期間捐贈70萬片口罩，近2個月前即表達捐贈意願。對此，立法院長游錫堃表示，再次印證自由民主國家之間，總是充滿著良善與感動的力量，期待兩國揮別疫情後，能進一步深化彼此的交流互動。

▲▼中歐國家斯洛伐克國旗。（圖／取自游錫堃臉書）

▲游錫堃表示，斯洛伐克充滿良善與感動力量，盼揮別疫情後深化交流互動。（圖／取自游錫堃臉書）

歐洲聯盟（EU）16日表示，至今成員國已捐贈超過300萬劑的新冠肺炎疫苗給世界各國，部分運輸費用由歐盟承擔，其中斯洛伐克捐贈1萬劑給台灣。

游錫堃說，今天聽到歐洲聯盟（EU）公布，斯洛伐克將捐贈1萬劑疫苗給台灣，他真的相當感動，也很謝謝斯洛伐克。

游錫堃提及，台灣在去年曾捐贈70萬片口罩給位於中歐的斯洛伐克，這次在台灣疫情升溫後，斯洛伐克為感念台灣去年小小的善舉，表達捐贈疫苗意願，再次印證自由民主國家之間，在需要幫忙時總是相互支援，充滿著良善與感動的力量。

游錫堃指出，台灣對斯洛伐克的投資，位居亞洲國家第二位，斯洛伐克面積跟台灣相仿、人口540萬，雙方持續強化科技、經貿、環保及文化等領域交流。

此外，游錫堃也說，很感謝斯洛伐克國會外交委員會在今年5月表決通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）決議案，有著堅定的友台立場，期待兩國揮別疫情後，能進一步深化彼此的交流互動。

其他人也看了這些...

► 一圖看疫苗到貨總數破890萬　蔡英文：大規模施打持續進行
► 疫苗覆蓋率改採「劑次人口比」　柯文哲：不用自行發明統計標準
► 陳建仁自曝打到高端疫苗安慰劑　33字批王鴻薇說謊

ET快訊
變異株結果出爐！台積電、內湖職場等7群聚「全是Alpha」
華晨宇被爆渣男「張碧晨是小三」　疑正宮曝私密片
北車地下街群聚感染！一張圖看確診者分布　K區全面封鎖消毒3天
駭人！狠父為討好女友　竟將2幼子「扔下15層樓」殺害
研究：AZ疫苗保護力終生有效！人體接種後像形成「殺手訓練營」
快訊／福原愛確定出任東奧球評！離婚8天敲定新工作
快訊／西伯利亞上空驚傳「客機失聯」　飛行中突然消失
快訊／桃園6人打疫苗身體出狀況！AZ、莫德納各半原因曝光
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北車地下街群聚感染！一張圖看確診者分布　K區全面封鎖消毒3天

稱「我們找台積電幫郭台銘買」惹議　梁文傑回應：這不是重點

游錫堃讚斯洛伐克充滿良善力量　盼疫情後深化交流互動

陳建仁親曝打安慰劑過程　預言高端獲食藥署認證後必能取得國際EUA

韓國瑜問悶太久聽什麼歌心情好？　釣出他神回：採紅菱

罷免投票延後2個月　陳柏惟回應：用成績面對口水

苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂：最後一句威力強大

新北再增3例猝死　69歲男打莫德納疫苗當天死亡

誰干擾台灣買BNT？　一張圖看德國外長怎麼說

1個月內未清零遭張博洋諷吹牛　柯文哲反擊：不想跟你辯論醫學問題

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

宋逸民假裝打6歲女兒「狗狗秒衝上去！」　被攻擊到倒地…陳維齡笑歪：沒白疼

北車地下街群聚感染！一張圖看確診者分布　K區全面封鎖消毒3天

稱「我們找台積電幫郭台銘買」惹議　梁文傑回應：這不是重點

游錫堃讚斯洛伐克充滿良善力量　盼疫情後深化交流互動

陳建仁親曝打安慰劑過程　預言高端獲食藥署認證後必能取得國際EUA

韓國瑜問悶太久聽什麼歌心情好？　釣出他神回：採紅菱

罷免投票延後2個月　陳柏惟回應：用成績面對口水

苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂：最後一句威力強大

新北再增3例猝死　69歲男打莫德納疫苗當天死亡

誰干擾台灣買BNT？　一張圖看德國外長怎麼說

1個月內未清零遭張博洋諷吹牛　柯文哲反擊：不想跟你辯論醫學問題

李登輝過世王炳忠說「終於死了」　館長痛罵「共匪」遭起訴

提結婚就變臉…何超蓮認愛2年被指「早晚會分手」！釣出本人反擊

推銷高雄六龜芒果　前議員廚師兒露一手

「最懂穿女明星」出爐！曾之喬、LuLu都上榜　第一名連男星都讚很潮

變異株結果出爐！羅一鈞：台積電、內湖職場等7群聚「全是Alpha」

竊住戶個資狂辦紓困貸款　神鬼通緝犯變身大樓管理員Ａ百萬

特權疫苗驚爆名單有「2名退休檢察長」　士林地檢緊急回應了

2天炸2個月雨量…德國最慘「土壤已飽和」　西歐洪水死亡破百

北車地下街群聚感染！一張圖看確診者分布　K區全面封鎖消毒3天

純白網美旅店1.7億求賣　神速下架！遭曝「詢問度不高」

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

陳建仁批王鴻薇說謊　自曝打到安慰劑

陳建仁打生理食鹽水「沒副作用」　他怒轟：民進黨把國人當白癡？

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

參加高端二期試驗　陳建仁說真相

快訊／新北+11「三重、新莊最多」　各區確診數曝光

中正預校錄取基準　空軍飛行生20.5分最低

快訊／5000元消費券有望？　蘇貞昌：準備推下一波政策

上海復星撈8000萬美元　換算可多買2000萬AZ或266萬莫德納

快訊／別挑三撿四想等莫德納！柯文哲：有疫苗就先打了

快訊／北車誠品店員確診！新北公布足跡

柯文哲主張疫苗混打：先AZ再莫德納、BNT

買到BNT　綠議員認「我們找台積電幫郭台銘買」

車上脫罩喝水挨罰　柯文哲：我也會擤鼻涕

更多熱門

相關新聞

墾丁大街夜市今晚重新開張　雨中仍湧入百餘人

墾丁大街夜市今晚重新開張　雨中仍湧入百餘人

三級警戒微解封，恆春半島指標性觀光景點「墾丁大街」夜市於今(16日)晚重新營業，前來遊客不多，由於今天是星期五，業者期盼明（17日)微解封的第一個周末能帶來人潮。

台東AZ疫苗開打　民眾：希望快接種不挑疫苗

台東AZ疫苗開打　民眾：希望快接種不挑疫苗

台塑生醫處分聯亞藥2130張　持股比例降至13.12%

台塑生醫處分聯亞藥2130張　持股比例降至13.12%

AZ難擋Delta！打完2劑保護力仍輸輝瑞3倍

AZ難擋Delta！打完2劑保護力仍輸輝瑞3倍

苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂

苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染新冠疫苗疫苗斯洛伐克游錫堃影音

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面