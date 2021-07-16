游錫堃讚斯洛伐克充滿良善力量　盼疫情後深化交流互動

記者林銘翰／台北報導

歐盟16日公布，斯洛伐克將捐贈台灣1萬劑新冠肺炎疫苗，以感念台灣曾在疫情期間捐贈70萬片口罩，近2個月前即表達捐贈意願。對此，立法院長游錫堃表示，再次印證自由民主國家之間，總是充滿著良善與感動的力量，期待兩國揮別疫情後，能進一步深化彼此的交流互動。

▲游錫堃表示，斯洛伐克充滿良善與感動力量，盼揮別疫情後深化交流互動。（圖／取自游錫堃臉書）



歐洲聯盟（EU）16日表示，至今成員國已捐贈超過300萬劑的新冠肺炎疫苗給世界各國，部分運輸費用由歐盟承擔，其中斯洛伐克捐贈1萬劑給台灣。

游錫堃說，今天聽到歐洲聯盟（EU）公布，斯洛伐克將捐贈1萬劑疫苗給台灣，他真的相當感動，也很謝謝斯洛伐克。

游錫堃提及，台灣在去年曾捐贈70萬片口罩給位於中歐的斯洛伐克，這次在台灣疫情升溫後，斯洛伐克為感念台灣去年小小的善舉，表達捐贈疫苗意願，再次印證自由民主國家之間，在需要幫忙時總是相互支援，充滿著良善與感動的力量。

游錫堃指出，台灣對斯洛伐克的投資，位居亞洲國家第二位，斯洛伐克面積跟台灣相仿、人口540萬，雙方持續強化科技、經貿、環保及文化等領域交流。

此外，游錫堃也說，很感謝斯洛伐克國會外交委員會在今年5月表決通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）決議案，有著堅定的友台立場，期待兩國揮別疫情後，能進一步深化彼此的交流互動。

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