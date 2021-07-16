　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂：最後一句威力強大

▲▼烤雞示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲苦苓一則「油雞與孽種」的故事，引發許多網友的共鳴。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

作家苦苓在臉書上，分享了一則寓言故事，雖然內容只是在說阿嬤買油雞回家之後，家人間的各種情緒反應變化，但是網友全都看懂這則寓言故事，在影射什麼事情。

苦苓的故事寫說，阿嬤家附近開了一家賣油雞的店，阿嬤興高采烈買了一大盤回來，但她的孩子們可能肚子不餓，並沒有什麼人要吃，反而剩下了許多。

就算有人想吃，小舅舅也會說：「那個油雞吃了對身體不好！」「他們賣的都是別人吃剩下的！」搞得更沒有人敢吃了，阿嬤只好不再去買油雞。

過了幾天，左鄰右舍都去買油雞來吃，而且香味傳到阿嬤家來了。孩子們開始吵著要吃，但是油雞店的生意變得很好，連排隊也買不到了。

小舅就開始抱怨，罵阿嬤目光短淺、沒有先想到大家會忽然想吃油雞，還說為什麼不趁著店家生意沒有那麼好的時候、早早就多買一點？

大阿姨忍不住說話了：「那時候大家都不吃，如果真的買那麼多來，豈不是都要放到壞掉嗎？」

小舅不管，繼續的鬧，還在門口敲鑼打鼓地喊著：「我媽無能！我要吃油雞。」

▲苦苓媽打完疫苗發燒 。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

▲苦苓的寓言故事，只是在說油雞的故事，卻讓網友瞬間秒懂 。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

後來鄰居看不下去了，就把他們買到的油雞送了一些過來，阿嬤十分感激，小舅卻不買帳，嚷著說「那些油雞根本是人家不要吃的！」「我們接受別人送的油雞就是乞丐行為！」

其他的兄弟姐妹還在猶豫著到底要不要吃這些油雞，當天晚上卻有人發現小舅自己一個人在廚房偷吃…

之後漸漸買得到油雞了，大家也都開始吃得到，只有小舅還是一邊吃、一邊在罵阿嬤是「廢物！」

苦苓的故事最後一段寫到，後來大阿姨偷偷問阿嬤：「小弟為什麼老是跟你搗蛋？難道他不是你親生的？」

「還真的不是，」阿嬤搖頭說，「他是你老爸當年去大陸亂搞、帶回來的孽種…」。

網友在留言中回應苦苓表示，「我好像看懂了」、「最後一句威力強大」、「太...太......貼切了，笑到肚疼」、「描述真寫實，完美又貼切！」、「這個故事真的很貼切」、「高呀！罵人不帶髒字 ……佩服」。

ET快訊
高雄男打莫德納後猝死！指揮中心證實了
不信新冠病毒！叫患者呼氣「他大口吸」確診死亡
新北再增3例猝死　69歲男打莫德納疫苗當天死亡
跟人夫車震：喜歡被硬上！小三喊冤不知已婚　1句話露餡
快訊／18歲男微解封上山戲水　跳下深潭溺斃
快訊／雨更猛了！13縣市豪大雨特報　2區域雷雨彈炸到晚上
創投董座南下屏東出差9小時染疫！　憂Delta病毒復出
林立洋2年婚掀家醜　「岳母暴力砸家、索討2千萬」妻快崩潰
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜問悶太久聽什麼歌心情好？　釣出他神回：採紅菱

中選會決議罷免案再延2個月　陳柏惟回應：用成績面對口水

苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂：最後一句威力強大

新北再增3例猝死　69歲男打莫德納疫苗當天死亡

誰干擾台灣買BNT？　一張圖看德國外長怎麼說

1個月內未清零遭張博洋諷吹牛　柯文哲反擊：不想跟你辯論醫學問題

民眾車上脫口罩喝水挨罰6千元　柯文哲：我坐公車也會擤鼻涕

快訊／柯文哲喊話「疫苗混打」：先打AZ再打莫德納、BNT

快訊／「防疫旅館揪出很多Delta」　柯文哲：目前社區都是英國變種

雙城論壇買BNT？柯文哲：台積電永齡都碰到困難了「我去困難更多」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

韓國瑜問悶太久聽什麼歌心情好？　釣出他神回：採紅菱

中選會決議罷免案再延2個月　陳柏惟回應：用成績面對口水

苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂：最後一句威力強大

新北再增3例猝死　69歲男打莫德納疫苗當天死亡

誰干擾台灣買BNT？　一張圖看德國外長怎麼說

1個月內未清零遭張博洋諷吹牛　柯文哲反擊：不想跟你辯論醫學問題

民眾車上脫口罩喝水挨罰6千元　柯文哲：我坐公車也會擤鼻涕

快訊／柯文哲喊話「疫苗混打」：先打AZ再打莫德納、BNT

快訊／「防疫旅館揪出很多Delta」　柯文哲：目前社區都是英國變種

雙城論壇買BNT？柯文哲：台積電永齡都碰到困難了「我去困難更多」

經期痛爆…老公「一句話」讓她超無奈！醫推4招自我照顧：吃藥更可靠

男友沈迷打電玩！郭書瑤「戰袍露香肩」直接撲倒　蔡凡熙也擋不了

街頭藝人唱到變「星國F.I.R」　連總統都喜歡...背景曝光

中職下周最新賽程出爐　富邦20日回新莊戰味全

美甲業者陳情　黃敬平：攬客平台預約系統「機器人跳針」

越南監獄爆81人確診！死刑犯「染疫後逃獄」　警狂追3天才逮回

AZ遇到Delta效力只剩55%！　打2劑染疫機率仍比輝瑞、莫德納高3倍

沒用過就太遜了！3款「明星保養」有人一用就是20罐沒斷過

居家防疫飲食指南！營養師：「15種蔬菜」炒過會更營養

高雄男打莫德納後猝死！指揮中心證實剛通報　接種疫苗後死亡增7例

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

政治熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

陳建仁批王鴻薇說謊　自曝打到安慰劑

陳建仁打生理食鹽水「沒副作用」　他怒轟：民進黨把國人當白癡？

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

參加高端二期試驗　陳建仁說真相

快訊／5000元消費券有望？　蘇貞昌：準備推下一波政策

快訊／新北+11「三重、新莊最多」　各區確診數曝光

中正預校錄取基準　空軍飛行生20.5分最低

上海復星撈8000萬美元　換算可多買2000萬AZ或266萬莫德納

藍喊買BNT遭駁　他曝「一數據」怒嗆

買到BNT　綠議員認「我們找台積電幫郭台銘買」

柯文哲主張疫苗「混打」：先打AZ再打莫德納、BNT

快訊／別挑三撿四想等莫德納！柯文哲：有疫苗就先打了

快訊／羅秉成1句話讓台積電、鴻海炸鍋　行政院：國家尊嚴要守住

更多熱門

相關新聞

中選會宣布罷免案投票延期　陳柏惟回應了

中選會宣布罷免案投票延期　陳柏惟回應了

新冠肺炎疫情延燒，中選會16日決議，台灣基進立委陳柏惟罷免案將延期至10月23日投票。對此，陳柏惟表示，面對罷免案最好的作法，就是向別人證明自己很認真工作，他未來依然會把多數的時間，專心放在立法院的工作及選民的期待。

東奧選手被列密切接觸者　6小時前PCR陰性即可出賽

東奧選手被列密切接觸者　6小時前PCR陰性即可出賽

即／台中快打站13人闖關想混打　祭出神器秒現形

即／台中快打站13人闖關想混打　祭出神器秒現形

日本8旬婦隱瞞接種記錄「狂打3劑疫苗」

日本8旬婦隱瞞接種記錄「狂打3劑疫苗」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情台灣防疫社區感染苦苓預言油雞孽種

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面