苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂：最後一句威力強大

▲苦苓一則「油雞與孽種」的故事，引發許多網友的共鳴。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

作家苦苓在臉書上，分享了一則寓言故事，雖然內容只是在說阿嬤買油雞回家之後，家人間的各種情緒反應變化，但是網友全都看懂這則寓言故事，在影射什麼事情。

苦苓的故事寫說，阿嬤家附近開了一家賣油雞的店，阿嬤興高采烈買了一大盤回來，但她的孩子們可能肚子不餓，並沒有什麼人要吃，反而剩下了許多。

就算有人想吃，小舅舅也會說：「那個油雞吃了對身體不好！」「他們賣的都是別人吃剩下的！」搞得更沒有人敢吃了，阿嬤只好不再去買油雞。

過了幾天，左鄰右舍都去買油雞來吃，而且香味傳到阿嬤家來了。孩子們開始吵著要吃，但是油雞店的生意變得很好，連排隊也買不到了。

小舅就開始抱怨，罵阿嬤目光短淺、沒有先想到大家會忽然想吃油雞，還說為什麼不趁著店家生意沒有那麼好的時候、早早就多買一點？

大阿姨忍不住說話了：「那時候大家都不吃，如果真的買那麼多來，豈不是都要放到壞掉嗎？」

小舅不管，繼續的鬧，還在門口敲鑼打鼓地喊著：「我媽無能！我要吃油雞。」

▲苦苓的寓言故事，只是在說油雞的故事，卻讓網友瞬間秒懂 。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）



後來鄰居看不下去了，就把他們買到的油雞送了一些過來，阿嬤十分感激，小舅卻不買帳，嚷著說「那些油雞根本是人家不要吃的！」「我們接受別人送的油雞就是乞丐行為！」

其他的兄弟姐妹還在猶豫著到底要不要吃這些油雞，當天晚上卻有人發現小舅自己一個人在廚房偷吃…

之後漸漸買得到油雞了，大家也都開始吃得到，只有小舅還是一邊吃、一邊在罵阿嬤是「廢物！」

苦苓的故事最後一段寫到，後來大阿姨偷偷問阿嬤：「小弟為什麼老是跟你搗蛋？難道他不是你親生的？」

「還真的不是，」阿嬤搖頭說，「他是你老爸當年去大陸亂搞、帶回來的孽種…」。

網友在留言中回應苦苓表示，「我好像看懂了」、「最後一句威力強大」、「太...太......貼切了，笑到肚疼」、「描述真寫實，完美又貼切！」、「這個故事真的很貼切」、「高呀！罵人不帶髒字 ……佩服」。