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AZ疫苗開打！饒慶鈴關切施打反應　民眾：希望快接種不挑疫苗

▲▼縣長饒慶鈴探視2診所民眾接種AZ疫苗施打情形。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼縣長饒慶鈴探視2診所民眾接種AZ疫苗施打情形。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「請大家多多鼓勵長輩出來接種，讓家人安心、也有保護力」，台東縣7月第3波1萬2740劑莫德納疫苗15日開打，全縣到站施打率逾9成。縣長饒慶表示，中央已推出1922疫苗預約系統，呼籲18歲以上想要施打的民眾，盡快至中央平台登記。

▲▼縣長饒慶鈴探視2診所民眾接種AZ疫苗施打情形。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴16日下午由衛生局長黃明恩等等陪同，前往體育館，了解使用改良式日本「宇美町式」施打法，因為醫師需要仔細評估長輩是否適合打疫苗，得花點時間等待，饒縣長除了感謝鄉親與長輩耐心配合及等待，縣府的施打疫苗目標是要穩也要快，在疫苗打完後，再向中央爭取撥補更多疫苗。

▲▼縣長饒慶鈴探視2診所民眾接種AZ疫苗施打情形。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴感謝診所協助施打疫苗。

「COVID-19公費疫苗預約平台」16日開打第九類、第十類AZ疫苗，饒慶鈴也前往李文正內小兒科、尤憲明診所等合作施打診所了解狀況，現場民眾向饒慶鈴表示，因為希望可以趕快打到疫苗，所以沒有挑選廠牌，饒慶鈴除了感謝兩家診所的院長協助，也提醒鄉親打完疫苗後，大家一定要在現場坐一下、確認身體狀況OK再離開，如果未來幾天有比較嚴重的過敏反應，請立刻就醫。

▲▼縣長饒慶鈴探視2診所民眾接種AZ疫苗施打情形。（圖／台東縣政府提供，下同）

關切體育館施打疫苗情形。

饒慶鈴及兩位診所院長呼籲縣民不分年紀、職業，18歲以上就可至1922預約平台，網址：http://1922.gov.tw 登記意願，接獲簡訊通知後即可預約施打疫苗，第3輪登記延長至7/19中午12點收單，請鄉親趕快上網登記。好朋友陪家中長輩打疫苗

衛生局指出，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第二輪共計8間市區診所（東興內科診所洗腎診所、小太陽、陳明正、豐田、關強、李文正、蔡明宏、尤憲明診所）協助接種施打，卑南鄉另有初鹿診所協助，請收到簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種。

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