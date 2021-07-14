快訊／新北下周一微解封？侯友宜：戶外優先、室內可控、餐飲內用最後

記者杜冠霖／新北報導

對於下周一是否再微解封，新北市長侯友宜14日在防疫記者會上說明，會先開放「能夠落實防疫、不具傳播力」的地點，會以戶外優先，再轉向室內控制人數，最後討論餐飲業如何避免飛沫傳播，「新北市會隨時掌控疫情、滾動式作檢討，一步一步慢慢解封。」

侯友宜指出，雖然今天沒有新的確診個案，但病毒隨時會反撲，要觀察疫情是否已經到所謂地板值，「疫情的控制一定要阻斷隱形傳播鏈、確定疫苗覆蓋率越來越高，再隨著整個疫情變化分梯次分階段慢慢開放。」

侯友宜表示，新北市將部分戶外地點降載人數開放以外，其餘地點會視疫情變化19日再做決定。

中央流行疫情指揮中心14日公布國內新增27例COVID-19確定病例，分別為17例本土及10例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

新北市今日新增之2例皆為舊個案，日前已送往集中檢疫中心隔離治療中，並無傳播疑慮，但在解除隔離前再次PCR檢測仍呈現陽性。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,686,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,669,801例排除)，其中15,328例確診。2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、台北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／翻攝侯友宜直播）

