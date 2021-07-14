　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診創新低「726解封穩了？」　網揭1關鍵超怕：會再升回來

▲▼微解封第一日寧夏夜市大部分人潮還沒出現。（圖／記者姜國輝攝）

▲多數網友都相信726可以如願解封。圖為寧夏夜市，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增17例本土個案，6人死亡。今天是此波疫情（5月15日起）爆發以來，確診數最低的一天，因此讓不少人感到相當振奮，不過，卻有網友發文點出疫情隱憂，直呼「7月26日應該繼續封吧？」貼文曝光後，立刻引發熱議，雖然多數人都不認同清零才能解封的說法，但也有人對疫苗接種率同樣感到憂心。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「7/26應該繼續封吧」為題丟出討論，提到現在的確診數雖然逐漸下降，但是，每天依舊都是雙位數，還是讓人感到不安；再者，疫苗接種率實在不高，現在走在路上，還是有機會被感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，台灣應該等到清零、疫苗接種率高一些時再解封最安全，以現況來說，7月26日還是不要解封比較好，「應該繼續維持現況！」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO覺得726不該解封。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，多數網友都持相反意見，「二級啦！要封你自己封」、「滾動式解封」、「清零是要鎖國一輩子嗎」、「進來了就是進來了，不要幻想清零，能維持差不多狀況就很不錯了」、「穩解封」。不過，也有網友同樣憂心疫苗接種率的部分，「清零是想太多，但施打率那麼低，降級也是不久就會升回來」。

本站曾報導《確診創新低！鄉民振奮狂問「還要等到726？」　點名1縣市帶頭解封》，文中提到，其實大多數的網友都樂觀相信，7月26日一定會解封，不然還要等到什麼程度才可以？「超穩！下禮拜+0不是夢！」

ET快訊
快訊／「冰雹」狂炸！　當地人PO照嚇傻：屋頂要炸裂了
可望生活回到疫情爆發前！　柯文哲曝倒數12天關鍵
印度神童揭好消息！　今年生活好轉時間點曝
確診創新低「726解封穩了？」　網揭1關鍵超怕：會再升回來
北市三代同堂「一家9人確診」　5孫全染疫
快訊／桃園現Delta病毒！　境外移入集中隔離
快訊／台中小黃運將染疫　鄰居中鏢！1周前聊過天
感染黑數藏社區！　柯文哲：有18%確診找不到感染源
快訊／台北40多歲男　陳屍林森北某旅館內
快訊／新北首見零下周微解封？　侯友宜回應了
台積電3確診！1349人PCR出爐　2千員工要居家自篩5次
台中疫苗太少！盧秀燕揭「6都配撥比」：不求比高雄多起碼公平
快訊／橫跨雙北616公車司機染疫　56人PCR出爐
快訊／北市+10「萬華最多、士林信義緊追」　12區確診分布曝
LIVE／北市+10例！首開放大型接種站　柯文哲最新說明
新北有望「清零」？　侯友宜坦言還有「三大隱憂」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「冰雹」狂炸屏東！　當地人PO照嚇傻：屋頂要炸裂了

半夜叫外送填成男友家！她慌到「手指都在發抖」：要被發現偷吃了

確診創新低「726解封穩了？」　網揭1關鍵超怕：會再升回來

「4生肖」下半月財運旺翻天！投資、副業進入暴漲期...想不有錢都難

快訊／桃園英國籍境外移入確認為Delta病毒　繼續在檢疫所隔離

快訊／中山附醫排班小黃運將染疫　鄰居也中！1周前聊過天

台積電3確診驚爆新竹！900人PCR出爐　2千員工要居家自篩5次

籲中央再配8萬疫苗！盧秀燕揭「6都配撥比」：不求比高雄多起碼公平

台中電影院復業首日！售票1成　秀泰創防疫椅墊+凱擘排隊線吸睛

年輕妹驚呆「手機累到歪3天」　一堆人遇過笑噴：職業性疲勞

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

快訊／「冰雹」狂炸屏東！　當地人PO照嚇傻：屋頂要炸裂了

半夜叫外送填成男友家！她慌到「手指都在發抖」：要被發現偷吃了

確診創新低「726解封穩了？」　網揭1關鍵超怕：會再升回來

「4生肖」下半月財運旺翻天！投資、副業進入暴漲期...想不有錢都難

快訊／桃園英國籍境外移入確認為Delta病毒　繼續在檢疫所隔離

快訊／中山附醫排班小黃運將染疫　鄰居也中！1周前聊過天

台積電3確診驚爆新竹！900人PCR出爐　2千員工要居家自篩5次

籲中央再配8萬疫苗！盧秀燕揭「6都配撥比」：不求比高雄多起碼公平

台中電影院復業首日！售票1成　秀泰創防疫椅墊+凱擘排隊線吸睛

年輕妹驚呆「手機累到歪3天」　一堆人遇過笑噴：職業性疲勞

河堤慢跑遭雷擊！健身教練雨中斷魂　警懷疑「戴藍芽耳機」惹禍

快訊／在疫期間網路聲量輸陳時中　柯文哲：這個不用去管它啦

蘋果攜手高盛搶攻「先買後付」市場！沒有Apple Card也能用

東奧桌球規定手不能觸摸球台、對球吹氣　中國選手很難習慣

快訊／「冰雹」狂炸屏東！　當地人PO照嚇傻：屋頂要炸裂了

中信兄弟復賽3洋投　萊福力、羅傑斯將回歸一軍

梁赫群自嘲「力不從心」窘境：怕一進廁所褲子就濕了

賈永婕公司苦撐「叫員工裝忙」藏洋蔥　台灣婚紗業微解封現狀曝光

王瞳殺青斷髮「俏麗女大生照」曝光　防疫陪老公艾成拳擊

終止連2升！新台幣收盤貶值1分　收在28.007元

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

快訊／今增本土17例、另增6死

想等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因

名字有「這1字」無法登記疫苗！嫩妹崩潰

母胎單但超會撩！外送員的短暫戀愛笑翻網友

北捷「小雞人」站了11年突被撤　民眾路過哭了

在台打AZ！她赴美傻眼「逼打2劑莫德納」

一張表看「台灣現有疫苗」　309萬人都要等

尺度炸裂！鋼琴YouTuber「真的脫光了」

5天內颱風生成機率高　「最壞情境恐登陸」

「4成人只選莫德納」GG！陳時中：以AZ為主

新北降到個位數！今增17例本土「分佈4縣市」

獨／接種後血壓狂飆208　家屬怒沒救護車

快訊／桃園快遞員確診　1家人也染疫

更多熱門

相關新聞

台灣應該為下一輪吵架做好準備

台灣應該為下一輪吵架做好準備

台灣疫情逐漸趨緩，外購疫苗也一批批來，與其這時候還要繼續吵「疫苗採購」，倒不如打好疫苗，為接下來「解封與國境開放之戰」做準備。

快訊／微解封+1！北市宣布開放建國花市

快訊／微解封+1！北市宣布開放建國花市

快訊／柯文哲：7月後有18%確診者找不到感染源

快訊／柯文哲：7月後有18%確診者找不到感染源

台積電1349人PCR出爐　2千員工要自篩5次

台積電1349人PCR出爐　2千員工要自篩5次

桃園18歲以上市民　明天須完成意願登記

桃園18歲以上市民　明天須完成意願登記

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎PTT解封三級警戒

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

快訊／今增本土17例、另增6死

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面