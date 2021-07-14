確診創新低「726解封穩了？」　網揭1關鍵超怕：會再升回來

▲多數網友都相信726可以如願解封。圖為寧夏夜市，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增17例本土個案，6人死亡。今天是此波疫情（5月15日起）爆發以來，確診數最低的一天，因此讓不少人感到相當振奮，不過，卻有網友發文點出疫情隱憂，直呼「7月26日應該繼續封吧？」貼文曝光後，立刻引發熱議，雖然多數人都不認同清零才能解封的說法，但也有人對疫苗接種率同樣感到憂心。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「7/26應該繼續封吧」為題丟出討論，提到現在的確診數雖然逐漸下降，但是，每天依舊都是雙位數，還是讓人感到不安；再者，疫苗接種率實在不高，現在走在路上，還是有機會被感染。

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原PO認為，台灣應該等到清零、疫苗接種率高一些時再解封最安全，以現況來說，7月26日還是不要解封比較好，「應該繼續維持現況！」

▲原PO覺得726不該解封。（圖／翻攝自PTT）



貼文曝光後，多數網友都持相反意見，「二級啦！要封你自己封」、「滾動式解封」、「清零是要鎖國一輩子嗎」、「進來了就是進來了，不要幻想清零，能維持差不多狀況就很不錯了」、「穩解封」。不過，也有網友同樣憂心疫苗接種率的部分，「清零是想太多，但施打率那麼低，降級也是不久就會升回來」。

本站曾報導《確診創新低！鄉民振奮狂問「還要等到726？」 點名1縣市帶頭解封》，文中提到，其實大多數的網友都樂觀相信，7月26日一定會解封，不然還要等到什麼程度才可以？「超穩！下禮拜+0不是夢！」