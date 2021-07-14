快訊／新北有望清零？侯友宜坦言還有「三大隱憂」非常艱困的工作

記者楊蕓／新北報導

新北市14日新增2例本土個案，皆為解除居家隔離前PCR採檢陽性，等同今日沒有新增確診，市長侯友宜在防疫記者會中宣布，新北市從5/9以來，整整花了兩個半月，總共66天，首度零新增確診，感謝市民的犧牲與配合，至於能否期待「清零」，侯友宜說，面對社區隱形傳播鏈、病毒反撲以及外在因素波及等，他必需要誠實的報告，「這是非常艱困的工作」。

侯友宜表示，今天2例分別是板橋、新店各一人，都是在居家隔離陰轉陽個案，新店1人在醫院陪病被匡列，板橋1人則是日前汽車修理廠確診案之匡列個案，因此兩人皆沒有傳播鍊。

侯友宜表示，新北市從5/9以來，整整兩個半月共66天，首度新增零確診，5/22校正回歸第一天，新北確診384例，花了54天回歸到久違的零確診，這是新北市民犧牲所有活動、經濟嚴重衝擊所換來的，感謝市民在疫情高張的同時跟市府並肩作戰，才能從單日最高的384降到今天沒有新增確診個案。

對於民眾期待能「清零」，侯友宜坦言，現在已經走到社區感染，他必需要很誠實、務實的報告，「這是非常艱困的工作」，包括社區裡還有多少隱形傳播鏈存在，病毒隨時反撲，以及面對很多外在因素波及與影響，他強調，面對病毒，必須學會更謙卑、更努力、務實，全力以赴，抱著戒慎恐懼、小心翼翼，把防疫做好。

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／市府提供）