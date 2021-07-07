曾被誤會用萊牛　知名牛肉麵業者推料理包先挺抗疫人員

記者蔡佩旻／雲林報導

國內兩大知名牛肉業者攜手合作，力挺前線防疫人員。雲林在地「芸彰牧場」優質牛肉，結合板橋「皇家傳承」冠軍牛肉麵，製作方便調理、兼顧安全美味的牛肉麵即食包，今(7)日由芸彰牧場負責人張志名、板橋「皇家傳承」牛肉麵負責人陳家斌共同贈送雲林縣衛生局，由縣長張麗善代表受贈。

▲雲林縣衛生局獲贈100份「芸彰牧場ｘ皇家傳承紅燒牛肉調理包」。（圖／記者蔡佩旻攝）

四度獲得台北牛肉麵節冠軍的板橋「皇家傳承」牛肉麵，業者去年被行政院誤認使用萊牛，對此事表示真的是「人在家中坐、禍從天上來」；負責人陳家斌指出，其實中央廚房過去已有研發各種不同口味的牛肉麵調理包，但這任務不同，在受到疫情影響，餐飲業營運艱困情況下，仍特別提供加工技術，希望將「防疫牛肉麵」送到一線防疫人員手上，而調理包將在月底正式上市。

▲今(7)日由芸彰牧場負責人張志名、板橋「皇家傳承」牛肉麵負責人陳家斌共同贈送100份牛肉麵調理包給雲林縣衛生局，並由縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳家斌表示，「芸彰牧場ｘ皇家傳承紅燒牛肉調理包」以台灣好牛與冠軍湯麵來聲援前線防疫人員。芸彰牧場負責人張志名補充，芸彰牧場有許多從事醫療業的老客人，希望透過好吃的牛肉麵多少慰勞第一線防疫工作的朋友們，芸彰牧場也將與皇家傳承牛肉麵有更多的合作，利用料理人的好手藝，打造國產牛肉的新風貌。

雲林縣長張麗善說，衛生局同仁在雲林縣防疫指揮扮演非常重要角色，不論是在確診案例發生時的疫調、匡列，或在快篩站、快打站佈設，皆不遺餘力守護鄉親。受到新冠肺炎疫情影響，芸彰牧場雖然生意大減八成，仍願意盡力捐贈100份「紅燒牛肉調理包」，促成捐贈一線防疫人員美事，令人感動，也讓防疫人員感受社會各界溫暖支持。

▲雲林縣長張麗善說，芸彰牧場受疫情影響生意大減八成，仍盡力捐贈100份「紅燒牛肉調理包」，促成捐贈一線防疫人員美事，也讓防疫人員感受社會各界溫暖支持。（圖／記者蔡佩旻攝）





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