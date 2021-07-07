快訊／北市+14「萬華區最多」　12區確診數曝光

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心7日宣布新增39例本土病例，其中北市14例、新北14例；另外9人病逝。北市府下午進一步公布最新12區確診數分布，在7月4日至今（7）日共5人染疫，萬華區3人為最多；至於6月27日至7月3日部分共148人確診，與昨天相比新增了9人，因此北市共新增14人染疫。

根據北市府統計依照發病日統計確診數據，7月4日至今，松山區1例；信義區1例；大安區0例；中山區0例；中正區0例；大同區0例；萬華區3例；文山區0例；南港區0例；內湖區0例；士林區0例；北投區0例；總計5例。

至於6月27日起至7月3日，松山區4例；信義區8例；大安區9例；中山區18例；中正區13例；大同區11例；萬華區44例；文山區13例；南港區1例；內湖區1例；士林區14例；北投區12例；總計148例。比起昨天統計數據為139人，共新增了9人。



由於台北市是採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

另外，台北市政府7日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對7家醫院免費PCR首日預約狀況、忠勤專案篩檢情形、幫非法移工打疫苗、醫師李秉穎稱專家會議從沒討論機組員居家檢疫3+11、白宮亞太總監不支持台灣獨立、總統蔡英文稱7月底全台疫苗覆蓋率達25％做回應。

▼北市7日公布最新12區疫情分布。（圖／北市府提供）