雲林藝文微解封 　線上藝起來「記憶痕跡」首展

▲此次展覽帶領我們超越時空，在各種材質、尺寸、年代、評估測量計算，觸感或視覺中，發現美學與生命之間的意義，試著看見那東西的可能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府補助台灣公益CEO協會於7月2日晚間6點在雲林記憶COOL舉辦線上開展，直播「EVAluate 記憶痕跡：Materials Matter」，由雲林縣政府文化觀光處長陳璧君以及策展人EVA CHENG、KIEFER WANG帶領觀眾一同開箱展覽，也為雲林藝文為解封打頭陣。

▲雲林縣政府文化觀光處長陳璧君以及策展人EVA CHENG、KIEFER WANG帶領觀眾一同開箱展覽，也為雲林藝文為解封打頭陣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林記憶Cool近期以雲林深度文化記憶與王信智（KIEFER WANG）國際當代藝術家合作數次的展覽檔期，如記憶浮現、爾來了、居心地若有花檔案室等，雲林記憶Cool衍然成為藝術家的珍藏櫃，多寶格的展示空間，成為雲林縣的微型珍藏博物館的定位更為顯著。

文化觀光處長陳璧君表示，「EVAluate 記憶痕跡：Materials Matter」展覽原本是回應今年518國際博物館日主軸Ｍuseums inspiring the Future「博物館啟發未來」的系列活動，可惜因疫情暫停。除紓解宅在家的煩悶，也為了疫情解封做準備，縣府著手規劃「線上藝起來」系列影音節目，「記憶痕跡」特展，以現場直播的方式，帶大家欣賞藝術文化。

記憶痕跡策展人表示，老物件，都與人們一起生活過，每一件都有著其故事性，甚至可以說是身上滿是他們的「自傳」。但是人們在使用很長一段時間，覺得過時老舊想要淘汰，同時又捨不得。經過保存回收、拆解、結構、消化、融入、重組創造後。為準備這次展覽整理了許多珍藏多年的物件，忽然，好像穿越時間隧道般。

▲記憶痕跡策展人表示，老物件，都與人們一起生活過，每一件都有著其故事性，甚至可以說是身上滿是他們的「自傳」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此次展覽帶領我們超越時空，在各種材質、尺寸、年代、評估測量計算，觸感或視覺中，發現美學與生命之間的意義，試著看見那東西的可能，和它有所結合，而把那意念去做出來，不只是做的好看而已，從家的樣貌，記憶與情感上的連結，當人們看見它時，不只是一個表相，而是對物件的情感也再次的呈現出過往的記憶。

文化觀光處說明，「EVAluate 記憶痕跡：Materials Matter」展期自7月3日至7月31日，因應疫情，展覽受理3人(含)以下預約參觀（預約表單：https://forms.gle/BHqeLnAnfXddN65EA），更歡迎大家利用線上觀展https://reurl.cc/bXWpL3。

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