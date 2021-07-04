專挑青少年賭客　雲林破簽賭網站簽注金高達4千萬

▲雲林縣警局刑警大隊接獲線報，蒐證查獲張嫌非法持有改造金牛座JP935手槍1枝、子彈8顆，依違反槍砲彈藥組織條例送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全國疫情三級警戒並延長至7月12日，民眾減少外出移動、網路消費活動增加、學生在家線上教學等亦衍生出新的犯罪。雲林縣警局在疫情警戒期間治安維護不打烊，盤點毒品、詐欺案件、網路賭博、組織犯罪等各項犯罪，結合青春專案針對製運販毒品、集團性詐欺、網路賭博等案件強力掃蕩。

雲林縣警局擴大預防犯罪宣導，並同步規劃展開專案查緝，以減少學生及青少年受害，針對疫情警戒期間衍生之治安問題重點打擊，近期破獲網路販毒案6件7人，查扣各級毒品648.37公克、毒品咖啡包90包；另刑警大隊接獲線報，蒐證後報由雲林地檢署指揮，經向雲林地院聲請搜索票，查獲張嫌非法持有改造金牛座JP935手槍1枝、子彈8顆，依違反槍砲彈藥組織條例送辦。

▲雲林縣警局破獲網路販毒案6件7人，查扣各級毒品648.37公克、毒品咖啡包90包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，青春專案所破獲之治平對象黃姓主嫌，經營網路簽賭站，供未成年青少年賭客簽賭，擴大追查計有46人參與賭博，從3月至6月底簽注金額高達4千萬；雲林縣警察局刑警大隊長曾順光表示，未成年學子受不住誘惑下注，欠下賭債後，恐被利用從事詐欺車手、販毒等犯罪行為，呼籲家長一定要多留意孩子使用手機或上網情況。

雲林縣警局局長朱宗泰表示，淨化轄區治安無疫期，防疫期間除積極協助居家檢疫、隔離、疫調等重要任務外，針對各項治安重點工作也是絕不打烊。將持續秉持「淨化治安、人民有感」立場與決心，動員全體員警全力查緝各項犯罪，塑造本縣安居樂業環境。

▲雲林縣警局展開專案查緝，查扣各級毒品648.37公克、毒品咖啡包90包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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