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又來了！雲林地下道汽車闖機車道「卡好卡滿」　女駕駛神回覆

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市西平路地下道又傳小客車卡在機車道的交通事故，今(5)日上午一輛自小客車行經該處，不慎誤闖機車道，造成整輛車直接卡住動彈不得。警方獲報後立刻派員前往處理，有民眾拍照上傳臉書社群，呼籲民眾繞道行駛；而網友看了則留言，「怎麼常常有人這樣」也指出常發生類似狀況。

▲雲林斗六市西平路地下道又傳小客車卡在機車道的交通事故，一輛自小客車行經該處，不慎誤闖機車道，造成整輛車直接卡住動彈不得。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六市西平路地下道又傳小客車卡在機車道的交通事故，一輛自小客車行經該處，不慎誤闖機車道，造成整輛車直接卡住動彈不得。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局今日上午約9點50分，獲報指出，斗六市西平路地下道往雲林路方向機車道入口發生一起交通事故。斗六派出所長廖錦燦表示，現場為1部自小客車誤入機車道，卡在機車道入口處動彈不得，警員到場後，駕駛人向警員說，是因為平時都是騎乘機車，因一時疏忽才會誤闖。

▲雲林斗六市西平路地下道又傳小客車卡在機車道的交通事故，一輛自小客車行經該處，不慎誤闖機車道，造成整輛車直接卡住動彈不得。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市西平路地下道又傳小客車卡在機車道的交通事故，民眾拍照ＰＯ到臉書社團呼籲用路人繞道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，車上僅有一名60歲楊姓女駕駛，楊婦因平時都是騎乘機車出門，今日則是開車沿西平路直行往雲林路方向，在進入地下道時因騎機車時的慣性，便往機車道走，一時疏忽而不慎誤闖，因為機車道寬度較狹窄，造成車身鈑金凹陷、車輛整個卡在入口處，進退不得，所幸僅有車輛受損，楊姓駕駛未受傷。

▲雲林斗六市西平路地下道又傳小客車卡在機車道的交通事故，一輛自小客車行經該處，不慎誤闖機車道，造成整輛車直接卡住動彈不得。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市西平路地下道一輛自小客車不慎誤闖機車道卡住，女駕駛向警方表示平常都開車，今天是一時疏忽才走錯車道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六派出所長廖錦燦說明，警員到場後立即交管協助交通疏導，並幫忙女駕駛聯繫拖吊車到場排除事故，駕駛人經實施酒精測試，酒測值為0.00 mg/L，無酒駕情形，因西平地下道並非第一次發生此種汽車誤闖機車道而卡住之情形，斗六分局呼籲民眾行車應注意路況及道路之標誌標線，遵守交通規則，以維交通安全。

▲雲林斗六市西平路地下道又傳小客車卡在機車道的交通事故，一輛自小客車行經該處，不慎誤闖機車道，造成整輛車直接卡住動彈不得。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一輛自小客車行經斗六市西平路地下道，不慎誤闖機車道，整輛車直接卡住動彈不得，車身嚴重凹陷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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