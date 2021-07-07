雲林「微解封」從戶外開始　下週推廣攤商電子支付

▲雲林縣長張麗善今受訪表示，就算解封也不是完全開放像以前，是循序漸進「微解封」，從防疫生活化開始。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距三級警戒期限剩不到一週，疫情以來各產業經濟重創，雲林縣有29家公司減班休息，197名勞工受影響，旅宿及餐飲業則有9家，民眾對於「微解封」做法議論紛紛。雲林縣長張麗善今受訪表示，就算解封也不是完全開放像以前，是循序漸進「微解封」，從防疫生活化開始，尤其防疫與生計必須兼顧。

張麗善指出，微解封不代表有鬆懈的本錢，而是要落實防疫生活化，大家要有防疫意識與習慣，會從室外先開始，而小吃攤、餐廳等民生類也需階段性從外帶外送不內用，漸進內用限1人1份套餐不共食、座位區設隔板並採梅花座等措施，逐步恢復正常生活模式，至少要有6成以上民眾施打疫苗、具群體保護力後，才可安全解封。

西螺鎮東南夜市日前舉辦微解封示範演練，張麗善說，縣府目前僅收到東南夜市的防疫規範及計畫，但夜市何時解封待中央12日公布的防疫政策再定奪，縣府則希望夜市和市場等群聚的場所得來速化，攤商可以提供外帶外送，避免群聚。因紙錢幣本身也是間接傳染的媒介，縣府下週一開始推廣電子支付，召集夜市和商圈業者、銀行和電信業者商議。

►Her今天推出「YSL情挑誘光水唇膏」





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►曾被誤會用萊牛 知名牛肉麵業者推料理包先挺抗疫人員

►斗六人備戰！疫苗施打線上預約「明早08：00見」 長輩4梯次接種

►雲林藝文微解封 線上藝起來「記憶痕跡」首展

►雲林偏鄉小校2年沒新生停辦 校舍轉型長照多功能中心



