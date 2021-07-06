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不怕旺不怕忙　斗六市長贈2千杯鳳梨芒果汁！挺醫護也助農民

▲斗六市長林聖爵購買2千8百多杯鮮果汁分送成大醫院、臺大醫院、慈濟醫院及快打站，同時補醫護健康也幫助農民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵購買2千8百多杯鮮果汁分送成大醫院、臺大醫院、慈濟醫院及快打站，同時補醫護健康也幫助農民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣縣內合約醫療院所目前已新增至46家共47點開放第1至8類對象預約接種，慈濟醫院斗六分院6月18日起從首次的新冠疫苗門診即悉心設計流程，現場完全無壅塞、吵雜聲響且於兩個小時完成32人施打，7月3日週六下午更加開疫苗門診，善盡社區醫院職責。斗六市長林聖爵特備鳳梨、芒果新鮮果茶贈予院方，同時助農民、挺醫護。

斗六市長林聖爵表示，配合政府政策，儘速施打疫苗，為提升社區群體免疫，慈濟醫院斗六分院醫護面對施打疫苗的長者溫馨問候、人員分流等細心安排，讓市民均對其讚譽有加，在7月3日週六下午醫生、護理員、行政人員犧牲假期發心付出，支援加開疫苗門診善盡社區醫院職責，令人感佩。

▲斗六市長林聖爵購買2千8百多杯鮮果汁分送成大醫院、臺大醫院、慈濟醫院及快打站，同時補醫護健康也幫助農民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六老木紅茶專賣店林姓業者也為助農民助產銷，推出現熬鳳梨芒果新鮮水果茶買一送一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵指出，雲林鳳梨主要產季在4-5月，滯銷負面效應持續，除此，芒果亦受疫情衝擊價格下跌，買氣不佳。於此，恰獲知斗六老木紅茶專賣店林姓業者也為助農民助產銷，推出現熬鳳梨芒果新鮮水果茶買一送一，這才想一善多方，購買2千8百多杯鮮果汁分送成大醫院、臺大醫院、慈濟醫院及快打站，同時補醫護健康也幫助農民。

▲斗六市長林聖爵購買2千8百多杯鮮果汁分送成大醫院、臺大醫院、慈濟醫院及快打站，同時補醫護健康也幫助農民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林鳳梨主要產季在4-5月，滯銷負面效應持續，銷售狀況不佳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

慈濟醫院斗六分院表示，非常感恩市長林聖爵雙重愛心，奧援在地果農、力挺醫院同仁，斗六慈院同仁毋驚旺（鳳梨）不怕忙（芒果），將持續要替社區民眾健康把關，同時也感恩雲、嘉、南師兄姐溫馨這段期間不停送愛、送暖、送點心，持續相挺。

▲斗六市長林聖爵購買2千8百多杯鮮果汁分送成大醫院、臺大醫院、慈濟醫院及快打站，同時補醫護健康也幫助農民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲芒果亦受疫情衝擊價格下跌，農民收益受挫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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