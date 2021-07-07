台南接種疫苗有成　第一劑COVID-19疫苗人口涵蓋率突破10.31％

▲台南市長黃偉哲指出，台南市自7月1日至6日止，莫德納疫苗已接種45710人，第一劑COVID-19疫苗人口涵蓋率已達10.31%。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心7日公告，全國新增39例本土個案，台南連10天+0，市長黃偉哲指出，台南市自7月1日起展開莫德納疫苗接種作業至6日止，已接種45710人，第一劑COVID-19疫苗人口涵蓋率已達10.31%。

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黃偉哲市長指出，台南市疫苗造冊登記施打部分是兩邊的，一邊是民眾，他分配到哪邊去施打，另外一邊是醫療院所、施打站，所以一個蘿蔔一個坑的，也就是說，在醫療院所或施打站這邊，名冊上沒有的，就沒有辦法給民眾施打，因為疫苗跟名冊必須數量要對。民眾如果預約到A醫療院所，你就不要到B施打站，因為施打站就沒有你的名冊，即便你是合乎施打資格，也不能施打，市府呼籲為了節省時間及效率，民眾上網登記到哪個地方，就不要自行改到其他地方施打，這樣子會造成很大的困擾。

黃偉哲市長說，東區復興國中有一個大型施打站，1天可以施打3千位，那為了要維持一個秩序，我們都有分時間、分時段，那分時間分時段怎麼分，就直接到Line@「台南打疫苗」的官方帳號，然後去那邊直接登錄，直接就可以安排施打。到目前為止，已經有陸陸續續有民眾登記，從6日上午開站以後，陸陸續續現在已經有2千多位市民朋友們完成登記，數字還在陸續增加中，歡迎你到Line@官方帳號登記施打，如果不會用Line@，也可以打電話去登記。

黃偉哲說，台南市COVID-19第7類公費接種對象包含：台鐵、第一線郵務處理人員、國道客運司機、高公局南區養護工程分局、公路總局第5區養護工程處、台南監理站、平面媒體第一線採訪工作人員；經濟部國家關鍵設施必要工作人員；維持科學園區運作防疫工作人員；國家考試工作人員；課後照顧服務中心（安親班）及幼兒園教職員工；托嬰中心；各類農產品批發市場第一線工作人員，以上人員一律須經中央主管機關認定及造冊，以維持國家與社會正常運轉。

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