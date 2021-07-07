　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／三級倒數5天　盧秀燕：7／12若解封台中「微微阿改」

▲台中市疫情記者會+打疫苗。（圖／市府提供）

▲三級警戒剩5天，台中市長盧秀燕宣布，7/12若解封台中慢慢解封方式。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市今（7）日本土、境外、社區快篩皆零確診。距離三級警戒期限7月12日僅剩下5天，各界都在期待解封之日，台中市如何解封以及那些產業先開放？對此台中市長盧秀燕表示，台中解封的方向跟中央一致，不會逆向而行，但台中會採取「微微阿改」，也就是一步步、慢慢地解封，若解封的狀況不錯，過陣子再放寬。

此外，今日是莫德納疫苗大規模施打首日，開放70歲至74歲長輩接種，盧秀燕表示，全台中共64個快打站，統計至今日下午2時，各快打站施打人數一共2萬7169人，其中，70-74歲的長者有2萬3891人，施打率上午已經突破56%，今日75歲以上長者共有509人施打，60歲以上的原住民長者施打人數也有270人，孕婦的施打人數為3549人。部分快打站出現動線安排不夠周詳、電腦突然當機等零星問題，工作人員也緊急調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中市疫情記者會+打疫苗。（圖／市府提供）

▲衛生局長曾梓展提到，中榮孕婦疫苗專診仍有許多名額，若仍空出許多，下周將暫停。（圖／市府提供）

台中榮總傳出專為孕婦開設的特別疫苗門診施打率不佳情況，一天500個名額僅來10多位準媽咪，對此台中市衛生局長曾梓展證實，若需求已滿足，下周就會暫停專診。

曾梓展也宣布，讓地區醫院、診所申請成為COVID-19合約診所，審核條件包括，醫師須具COVID-19疫苗接種計畫資格、院所必須有冷運冷藏設備與定時溫度監控、需有急救設備、留觀區以及緊急轉送等共七項條件。

▲台中市疫情記者會+打疫苗。（圖／市府提供）

▲今天各快打站打氣暢旺，施打率約莫56%。（圖／市府提供）

衛生局表示，AZ第二劑疫苗昨日到貨1800劑，除配送14家專責醫院提供各院施打第一劑已滿10周以上的員工外，另請4家專責醫院台中榮總、中國附醫、中山醫及童綜合醫院對外開診，提供滿10周以上欲施打第二劑AZ疫苗的民眾施打；另一批AZ第二劑疫苗預計將於7月13日到貨4100劑，屆時會視疫苗到貨量，請專責醫院適時開放門診提供第二劑疫苗服務。

衛生局也提出AZ第二劑施打「四點提醒」，一、至少間隔10週以上；二、欲施打第二劑AZ疫苗的民眾攜帶黃卡；三、勿混打莫德納疫苗；四、可至台中榮總、中國附醫、中山醫及童綜合醫院預約。

▲台中市疫情記者會+打疫苗。（圖／市府提供）

▲盧秀燕一早前往快打站視察。（圖／市府提供）
  

ET快訊
昨天才+0！他一看「桃園+11」急了　網狂刷3字嗆：還想帶風
「不關冷氣」2個月！他設定「這溫度」電費曝　驚呼：平均1天1
3+11沒專家討論！柯文哲緊咬「絕對沒醫生在場」：拿出會議記
快訊／桃園804醫院累計45例！　今增5確診全為「二採陰轉陽
北市7醫院+3機動站篩檢2427人！揪出6陽性　柯文哲回應了
快訊／712倒數！盧秀燕：若解封台中「要採這方式」
新北712難解封？　侯友宜曝「新型態生活關鍵」
快訊／北市公布足跡「高鐵人員確診」　曾站在北車櫃台售票
中南部清零「712可以解封？」　網揭1關鍵超抖：想直接四級嗎
快訊／環南市場3300人明大規模篩檢！　柯文哲：盼PCR當天
快訊／柯文哲宣布北市疫苗接種6都第一　40萬3292人已打過
台灣疫苗取得超過700萬劑　蔡英文：拚7月底接種率25%
快訊／新北確診足跡公布！2全聯、2市場、1家樂福、文具店
快訊／北市+14「萬華區最多」　12區確診數曝光
LIVE／北市+14例！與中央討論幫非法移工打疫苗　柯文哲最
快訊／華航地勤確診男1傳3　全家快篩「只有2小孩沒事」
經濟學人評台灣正常指數「全球倒數第二」　指揮中心回應
快訊／華航貨運夫妻三代同堂確診+4　侯友宜：足跡多在桃園
快訊／新北疫情趨緩　高風險熱區剩下「這三個」
快訊／午後大水彈強灌「7縣市大雨特報」　一路下到晚上
快訊／華航載「62萬劑AZ疫苗」來了！　15：18降落桃園機
郭台銘、台積電買BNT談判中　陳時中回應目前進度

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園再增1例北農相關！曾接觸確診者　居隔期滿採檢染疫

快訊／午後大水彈擴大「9縣市大雨特報」　這波會下到晚上

吃完炸雞留骨熬湯！他驚歎「超客家」　網曝「一雞三吃」極致吃法

昨天才說+0！他一看「桃園+11」急了　網狂刷3字嗆：還想帶風向

快訊／桃園804醫院累計45例！　今增5例全為「二採陰轉陽確診」

快訊／三級倒數5天　盧秀燕：7／12若解封台中「微微阿改」

台南接種疫苗有成　第一劑COVID-19疫苗人口涵蓋率突破10.31％

款待心靈的無壓力整理術！勇敢說「不」由內而外實踐極簡生活

華儲警報！確診男先發病「足跡多在職場」　家人在長榮上班也染疫

中南部清零「712可以解封？」　網揭1關鍵超抖：想直接四級嗎

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

快訊／桃園再增1例北農相關！曾接觸確診者　居隔期滿採檢染疫

快訊／午後大水彈擴大「9縣市大雨特報」　這波會下到晚上

吃完炸雞留骨熬湯！他驚歎「超客家」　網曝「一雞三吃」極致吃法

昨天才說+0！他一看「桃園+11」急了　網狂刷3字嗆：還想帶風向

快訊／桃園804醫院累計45例！　今增5例全為「二採陰轉陽確診」

快訊／三級倒數5天　盧秀燕：7／12若解封台中「微微阿改」

台南接種疫苗有成　第一劑COVID-19疫苗人口涵蓋率突破10.31％

款待心靈的無壓力整理術！勇敢說「不」由內而外實踐極簡生活

華儲警報！確診男先發病「足跡多在職場」　家人在長榮上班也染疫

中南部清零「712可以解封？」　網揭1關鍵超抖：想直接四級嗎

系統電6月營收2.13億元　看好高用電量帶動儲能櫃營運成長

開吃了！超商獨家開賣6款「立陶宛巧克力」　全台限量1200包

快訊／桃園再增1例北農相關！曾接觸確診者　居隔期滿採檢染疫

白宮印太主管不支持台獨　柯文哲：預料中的事

林忠正／東元經營權父子之爭　揭露大眾資金被私人濫用

黃偉哲嗆「向特權低頭」　柯文哲：不能有壓力就失去冷靜

快訊／午後大水彈擴大「9縣市大雨特報」　這波會下到晚上

這要怎麼打？大谷翔平大曲球速差48公里　教頭：經典投球

連2貶！新台幣收盤貶值7.7分　收在27.993元

生意變差店貓兼職當搶匪！　戴頭套變「屁桃君」：罐罐錢交出來

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

生活熱門新聞

華儲傳員工確診　將全面篩檢800人

快訊／今再增39本土！另增9死

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

「看好了世界」排第二！網曝台灣防疫3金句

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

大便浮起來才正常！防疫抗便秘3招

一張圖看10類接種對象　掌握疫苗到貨情況

今增39例本土「雙北各14例」　各縣市分佈曝光！

疫苗順位一次看　40歲有望10月開打

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

噴酒精機器「兼量體溫」準嗎？答案超傻眼

6000萬劑疫苗才夠　醫要3單位再各加買500萬劑

更多熱門

相關新聞

蔡炳坤再槓林昶佐「不知道他是不是萬華人」

蔡炳坤再槓林昶佐「不知道他是不是萬華人」

針對北市疫苗分配問題，立委林昶佐表示北市副市長蔡炳坤跟他談的是不同層面問題，並指出依衛生局紀錄來看，萬華分配到的疫苗的確最少，許多長輩要搭車跨區施打。對此，蔡炳坤7日下午表示，謝謝林委員持續關懷萬華，「我是不知道林委員是不是萬華人，但是可能對萬華人的生活圈不清楚」。

他見「桃園+11」急了　網刷3字：還想帶風向

他見「桃園+11」急了　網刷3字：還想帶風向

台南第一劑疫苗涵蓋率10.31％

台南第一劑疫苗涵蓋率10.31％

疫情改變消費型態　小英之友會推台東芒果

疫情改變消費型態　小英之友會推台東芒果

雲林「微解封」從戶外開始　推廣攤商電子支付

雲林「微解封」從戶外開始　推廣攤商電子支付

關鍵字：

台中疫苗新冠肺炎疫情

讀者迴響

熱門新聞

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

即／高雄小港區「猛傳爆炸聲」

華儲傳員工確診　將全面篩檢800人

5萬名牌戒卡死「中指發黑腫成墨魚香腸」！

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

快訊／今再增39本土！另增9死

余苑綺癌症復發「私密處感染」！

福原愛「徹底黑化」有隱情！

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

《木曜》爆退訂潮…蔡哥首發聲！

「看好了世界」排第二！網曝台灣防疫3金句

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

更多

最夯影音

更多
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面