快訊／三級倒數5天　盧秀燕：7／12若解封台中「微微阿改」

▲三級警戒剩5天，台中市長盧秀燕宣布，7/12若解封台中慢慢解封方式。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市今（7）日本土、境外、社區快篩皆零確診。距離三級警戒期限7月12日僅剩下5天，各界都在期待解封之日，台中市如何解封以及那些產業先開放？對此台中市長盧秀燕表示，台中解封的方向跟中央一致，不會逆向而行，但台中會採取「微微阿改」，也就是一步步、慢慢地解封，若解封的狀況不錯，過陣子再放寬。

此外，今日是莫德納疫苗大規模施打首日，開放70歲至74歲長輩接種，盧秀燕表示，全台中共64個快打站，統計至今日下午2時，各快打站施打人數一共2萬7169人，其中，70-74歲的長者有2萬3891人，施打率上午已經突破56%，今日75歲以上長者共有509人施打，60歲以上的原住民長者施打人數也有270人，孕婦的施打人數為3549人。部分快打站出現動線安排不夠周詳、電腦突然當機等零星問題，工作人員也緊急調整。

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▲衛生局長曾梓展提到，中榮孕婦疫苗專診仍有許多名額，若仍空出許多，下周將暫停。（圖／市府提供）



台中榮總傳出專為孕婦開設的特別疫苗門診施打率不佳情況，一天500個名額僅來10多位準媽咪，對此台中市衛生局長曾梓展證實，若需求已滿足，下周就會暫停專診。

曾梓展也宣布，讓地區醫院、診所申請成為COVID-19合約診所，審核條件包括，醫師須具COVID-19疫苗接種計畫資格、院所必須有冷運冷藏設備與定時溫度監控、需有急救設備、留觀區以及緊急轉送等共七項條件。

▲今天各快打站打氣暢旺，施打率約莫56%。（圖／市府提供）



衛生局表示，AZ第二劑疫苗昨日到貨1800劑，除配送14家專責醫院提供各院施打第一劑已滿10周以上的員工外，另請4家專責醫院台中榮總、中國附醫、中山醫及童綜合醫院對外開診，提供滿10周以上欲施打第二劑AZ疫苗的民眾施打；另一批AZ第二劑疫苗預計將於7月13日到貨4100劑，屆時會視疫苗到貨量，請專責醫院適時開放門診提供第二劑疫苗服務。

衛生局也提出AZ第二劑施打「四點提醒」，一、至少間隔10週以上；二、欲施打第二劑AZ疫苗的民眾攜帶黃卡；三、勿混打莫德納疫苗；四、可至台中榮總、中國附醫、中山醫及童綜合醫院預約。

▲盧秀燕一早前往快打站視察。（圖／市府提供）

