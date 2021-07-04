支援雲林一線醫護　江啟臣贈醫療口罩+隔離衣

▲國民黨主席江啟臣在雲林縣長張麗善、立委林文瑞、黨部主委許宇甄、縣議員李明哲、廖偉晴等人陪同下，至虎尾若瑟醫院致贈醫療物資。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

Delta變種病毒在台灣現蹤後，令人擔憂將會增加防疫人員的負擔。國民黨主席江啟臣在雲林縣長張麗善、立委林文瑞、黨部主委許宇甄、縣議員李明哲、廖偉晴等人陪同下，分別至虎尾若瑟醫院、西螺雲林基督教醫院致贈醫療物資，各捐贈隔離衣200件、及歐盟認證合格 的FFP2防護口罩3箱共4320個。

國民黨主席江啟臣表示，國民黨在防疫期間表達對第一線醫護人員的力挺，當他們的後援與後盾，每天必須頻繁更換、最實用的醫療物資，儘快送到第一線醫護及防疫人員手中。但最重要仍需要疫苗這個解方，如果無法有足夠、安全的疫苗、讓人民有施打信心時，最辛苦的還是第一線醫護人員。

張麗善說，感謝江主席上個月捐贈雲林縣政府防護衣2000件、護目鏡2700個、防護面罩5000個，縣府也在第一時間分送給第一線的防疫人員使用，在最需要的時刻「防疫我＋1」，力挺地方共同對抗嚴峻的疫情，雲林縣政府於五月底委託合格藥商，向國外採購合格疫苗供鄉親施打，雖通過申請第一階段但進度緩慢，因此張縣長語重心長的呼籲中央政府要加快腳步買到疫苗。

立委林文瑞表示，現在已經進入二代疫苗，若不趕快超前佈署，我們可能重蹈覆轍；過去一年半時間沒有超前佈署，導致很多防疫上漏洞需要補救，希望中央政府不要捨近求遠，趕快透過既有莫德納、AZ疫苗採購管道加購二代疫苗。現在可以花小錢、用較少資源來做準備與超前佈署。

雲林縣黨部主委許宇甄指出，捐贈防疫用品，代表黨中央跟地方一條心。防疫期間百業蕭條，國民黨雲林縣黨部近日來聯合各團體與善心人士募集善款，預定自即日起至八月中將致贈生活物資給縣內弱勢社福團體、邊緣戶及防疫單位，希望在防疫期間能善盡一份心力。

▲國民黨主席江啟臣在雲林縣長張麗善、立委林文瑞、黨部主委許宇甄、縣議員李明哲、廖偉晴等人陪同下，至西螺雲林基督教醫院致贈醫療物資。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►Her今天推出「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林東南觀光夜市「七星擺」示範 偽解封大陣仗如巨型家家酒

►雲林夜市微解封夭折！不開放民眾進入攤商不營業 開市變示範

►救護車秒變產房 男嬰父母送油飯！救護員贈滿月紅包

►獨／雲林「夜市微解封」首映場示範 西螺公所批「不要來」夭折