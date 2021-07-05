門市小姐口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免

▲陳小姐一開始耳後因口罩繩摩擦便開始紅腫發熱，隔週發現已結痂，不料最後更泛紫化膿，醫生說傷口已呈局部蜂窩性組織炎，便以抗生素療程加上藥膏外敷，5天後才康復。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

自新冠狀病毒疫情肆虐以來，所有人都必須戴上口罩加強防疫，對於上班族來說，更是一戴就超過8小時，長時間下來耳朵就出現紅腫、疼痛、發炎等情形。雲林一名門市小姐因長時間戴口罩，不僅造成耳後發炎，擦藥後傷口更化膿了才就醫，已呈蜂窩性組織炎，醫師見狀隨即開立抗生素處方，按時服用5天後康復。

新冠狀病毒疫情以來民眾大多已習慣戴口罩，雖偶有傳出一時不注意口罩帶摩擦爾後造成不適的案例，但雲林縣這名陳小姐一個不小心，卻讓傷口成了豐窩性組織炎。陳小姐表示，因需要面對客人，平時除了戴上護目鏡之外，有時也會戴2層口罩，工作一整天下來戴口罩的時間都超過8小時。

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▲台大醫院雲林分院皮膚科醫師許紹軒表示，根據照片推測，應是口罩鬆緊帶反覆長時間摩擦，造成皮膚表面造成微小傷口，不完整的皮膚屏障造成細菌侵入，造成局部輕微性的蜂窩性組織炎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳小姐指出，一開始耳後因口罩繩摩擦便開始紅腫發熱，隔週發現已結痂，只有碰到時會痛，以為結痂沒事了便不以為意，自行擦藥後沒想到硬塊雖然軟化，但卻開始積水，最後更泛紫化膿，嚇一大跳趕緊就醫，醫生說傷口已呈局部蜂窩性組織炎，便以抗生素療程加上藥膏外敷，5天後才康復。

▲台大醫院雲林分院耳鼻喉科醫師林其懋說明，建議皮膚較免感的民眾，可以預防性避免受傷，除可以在口罩鬆緊帶接觸的部位塗抹乳液，也盡量不要將口罩往下拉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台大醫院雲林分院皮膚科醫師許紹軒表示，根據照片推測，應是口罩鬆緊帶反覆長時間摩擦，造成皮膚表面造成微小傷口，不完整的皮膚屏障造成細菌侵入，造成局部輕微性的蜂窩性組織炎，皮膚組織發紅、腫脹甚至有組織液流出的狀況，此症狀經過治療及傷口照護數日後可恢復癒合。

▲斗南鎮的簡先生則是拿雲林全中運贈送的運動手環來使用，運動手環有三個釦子能調整鬆緊，還蠻方便。（圖／記者蔡佩旻攝）

台大醫院雲林分院耳鼻喉科醫師林其懋說明，建議皮膚較敏感的民眾，可以預防性避免受傷，除可以在口罩鬆緊帶接觸的部位塗抹乳液，也盡量不要將口罩往下拉。也能參考市面減壓護耳套，或購買藥局販售的人工皮來貼之外，網友在網路分享的創意道具都可嘗試。

▲上班族張小姐分享，之前受傷時，等到有感覺痛已經是紅腫破皮狀況，後來隨手拿了耳機收納釦來使用，效果很好，就一直用到現在。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六一名上班族張小姐分享，長時間戴口罩所造成的耳後疼痛一開始是不自知的，之前受傷時，等到有感覺痛已經是紅腫破皮狀況，後來隨手拿了耳機收納釦來使用，效果很好，就一直用到現在。另名簡先生則是拿雲林全中運贈送的運動手環來使用，運動手環有三個釦子能調整鬆緊，還蠻方便。

▲上班族張小姐分享隨手拿了耳機收納釦來使用，效果很好，就一直用到現在。（圖／記者蔡佩旻攝）





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