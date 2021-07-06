2成棄急救！張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

▲專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心）

記者崔至雲／台北報導

台灣本土COVID-19累計681死、致死率4.9％，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，死者年齡普遍偏高，9成患者年紀60歲以上，其中約2成死亡個案簽署DNR（不施行心肺復甦術），但有相當比例「其實救得回來」；但這句卻引發醫師指出，「相信這句話應該是無心的，但是一句無意的話，聽在當初做這個困難決策的家屬耳裡，卻可能是一種傷害」。

Icu醫生陳志金在臉書指出，每個DNR決定，對家屬來說，都是天人交戰，每個病人都有自己的價值觀，有些人希望自己可以「賴活」、有些人希望自己能夠「好死」。身為決策代理人的家屬們，要能夠好好的和醫療團隊充分的討論，一切以病人的意願為依歸，代為做出這個困難的決定，無論結果如何，將來也不後悔、也會共同承擔、不互相指責，是一件非常不容易的事。

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陳志金說，家屬對於不急救的決定，或多或少都會有一些內疚與自責，心中一定會反覆的問自己，「我這樣的決定是對的嗎？」、「我這樣的決定，對爸爸/媽媽，真的是最好的嗎？」、「「爸爸/媽媽，是會感謝我替他做這個決定，還是會怨恨我？」

但陳志金指出，張上淳曾說過「此波疫情高死亡的原因，是因為有超過20%的家屬放棄急救，其實救得回來…」這樣的說法，對於當初決定DNR的家屬和醫療團隊來說，是一種打擊！這會讓他們懷疑自己當初的決定是否做錯了？也會無形之中，加重他們的內疚與自責，而這個影響，可能是一輩子的。

陳志金說，尊重每個家庭的決定、尊重子女們想要為他們的至親所做的選擇，不要把我們自己以為是「對」的決定，加諸在每一個人身上，因為，每一個家庭都有他們自己要承擔的為難。

陳志金指出，為了替比較高的致死率，找出一些可以解釋的原因，無可厚非。但是，加上一句「其實救得回來」，實在是沒有必要。「相信這句話應該是無心的，但是，一句無意的話，聽在當初做這個困難決策的家屬耳裡，卻可能是一種傷害」。

陳志金感嘆指出，「救得回來」之後，插著管子、氣切、臥床、無法進食、大小便無法自理、沒有尊嚴、沒有生活品質的延長死亡的時間，這並不一定是每個病人、每個家庭都會想要的「救回來」，這是一個困難的抉擇，沒有對錯，只要是經過充分的討論所做出來的決策，沒有違反病人的意願與價值觀，將來比較不會後悔，無論做什麼決定，都是以後大家要共同擔承的，「尊重醫療團隊和家屬所共同討論出來的決定、同理家屬的感受與為難」。