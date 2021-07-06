　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2成棄急救！張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

▲▼6/12指揮中心記者會，專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心）

▲專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心）

記者崔至雲／台北報導

台灣本土COVID-19累計681死、致死率4.9％，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，死者年齡普遍偏高，9成患者年紀60歲以上，其中約2成死亡個案簽署DNR（不施行心肺復甦術），但有相當比例「其實救得回來」；但這句卻引發醫師指出，「相信這句話應該是無心的，但是一句無意的話，聽在當初做這個困難決策的家屬耳裡，卻可能是一種傷害」。

Icu醫生陳志金在臉書指出，每個DNR決定，對家屬來說，都是天人交戰，每個病人都有自己的價值觀，有些人希望自己可以「賴活」、有些人希望自己能夠「好死」。身為決策代理人的家屬們，要能夠好好的和醫療團隊充分的討論，一切以病人的意願為依歸，代為做出這個困難的決定，無論結果如何，將來也不後悔、也會共同承擔、不互相指責，是一件非常不容易的事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳志金說，家屬對於不急救的決定，或多或少都會有一些內疚與自責，心中一定會反覆的問自己，「我這樣的決定是對的嗎？」、「我這樣的決定，對爸爸/媽媽，真的是最好的嗎？」、「「爸爸/媽媽，是會感謝我替他做這個決定，還是會怨恨我？」

但陳志金指出，張上淳曾說過「此波疫情高死亡的原因，是因為有超過20%的家屬放棄急救，其實救得回來…」這樣的說法，對於當初決定DNR的家屬和醫療團隊來說，是一種打擊！這會讓他們懷疑自己當初的決定是否做錯了？也會無形之中，加重他們的內疚與自責，而這個影響，可能是一輩子的。

陳志金說，尊重每個家庭的決定、尊重子女們想要為他們的至親所做的選擇，不要把我們自己以為是「對」的決定，加諸在每一個人身上，因為，每一個家庭都有他們自己要承擔的為難。

陳志金指出，為了替比較高的致死率，找出一些可以解釋的原因，無可厚非。但是，加上一句「其實救得回來」，實在是沒有必要。「相信這句話應該是無心的，但是，一句無意的話，聽在當初做這個困難決策的家屬耳裡，卻可能是一種傷害」。

陳志金感嘆指出，「救得回來」之後，插著管子、氣切、臥床、無法進食、大小便無法自理、沒有尊嚴、沒有生活品質的延長死亡的時間，這並不一定是每個病人、每個家庭都會想要的「救回來」，這是一個困難的抉擇，沒有對錯，只要是經過充分的討論所做出來的決策，沒有違反病人的意願與價值觀，將來比較不會後悔，無論做什麼決定，都是以後大家要共同擔承的，「尊重醫療團隊和家屬所共同討論出來的決定、同理家屬的感受與為難」。

ET快訊
獨／感謝唐鳳！她30多歲預約疫苗成功　只花10秒
直播主夜闖喬友4死大樓！　聽到「女子哭聲」嚇到狂逃
快訊／再添Delta確診？　屏東今又開防疫記者會
在家上廁所「陰莖被猛咬」　嚇傻！1.6m巨蟒鑽出馬桶
美女主播郭惠妮「誕下第三胎」　消失N天突報喜！網全嚇瘋
黃偉哲嗆柯P「全國忍雙北」　掀網論戰：全台都在忍政府
人妻激情偷吃！學長狂下鹹溼指令　夫聽「噴出來」崩潰
LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載
2成棄急救！張上淳「其實救得回來」　急診醫怒轟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫苗預約系統金澎馬試辦開跑　優先開放2類民眾預約施打

「8大夢境」預示好運將至！夢見變胖、蛇在游...竟是大吉之兆

獨／感謝唐鳳！她30多歲預約疫苗成功　只花10秒

李秉穎爆「3+11從來沒有專家討論」！　鄉民全傻眼：開始自爆了

近1個月「移動趨勢圖」曝光！醫：台灣人自動微解封　2地變化最大

屏東今又有防疫記者會　再添Delta確診？下午揭曉

抓洗手粉像摸彩！他PO一張照「中三獎」爆共鳴：原來我不孤單

三級解封別一次全開！公衛專家提「3條件控管」：可著手陰性證明

日月潭火燒雲絕美天際！如人間仙境　準颱風烟花助「上妝」

因疫情和女友2年未見！他悲訴遠距戀「比牛郎織女慘」　釣出已被甩苦主

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

疫苗預約系統金澎馬試辦開跑　優先開放2類民眾預約施打

「8大夢境」預示好運將至！夢見變胖、蛇在游...竟是大吉之兆

獨／感謝唐鳳！她30多歲預約疫苗成功　只花10秒

李秉穎爆「3+11從來沒有專家討論」！　鄉民全傻眼：開始自爆了

近1個月「移動趨勢圖」曝光！醫：台灣人自動微解封　2地變化最大

屏東今又有防疫記者會　再添Delta確診？下午揭曉

抓洗手粉像摸彩！他PO一張照「中三獎」爆共鳴：原來我不孤單

三級解封別一次全開！公衛專家提「3條件控管」：可著手陰性證明

日月潭火燒雲絕美天際！如人間仙境　準颱風烟花助「上妝」

因疫情和女友2年未見！他悲訴遠距戀「比牛郎織女慘」　釣出已被甩苦主

誤認是蟲！萌柴「屁股牽絲」逛公園　奴才曝真相網笑：金針菇2.0

疫苗預約系統金澎馬試辦開跑　優先開放2類民眾預約施打

快訊／北市男墜樓「躺大樓門口」命危！鄰居聞巨響急報警

任天堂健身環銷售破千萬　更多電影與硬軟體開發中

反骨琳妲哽咽「我不爽妳很久」蕾菈傻了　她反應被狂讚...認「心很累」

「8大夢境」預示好運將至！夢見變胖、蛇在游...竟是大吉之兆

不在籍投票修法朝野無共識　民進黨團主張透過專法處理

獨／感謝唐鳳！她30多歲預約疫苗成功　只花10秒

李秉穎爆「3+11從來沒有專家討論」！　鄉民全傻眼：開始自爆了

Honda老喜美一上路就悲劇　「純正零排放」慘遭警察半路攔查

生活熱門新聞

開放第9、10類疫苗預約登記！

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

小吃店遭棄單20碗麵倒光！網一招完美復仇

台北今+15終於下降　網謝1人：還好你出手

王浩宇送修電腦　開機跳出數百張男性內褲照

超商、藥局也可約！8圖解預約流程

阿祖的育嬰智慧！只要「一根線」就可爽躺涼椅

醫曝台灣人大絕招：R值又降1／2

2縣市大雨！熱帶低壓擦邊過　午後防雷雨彈

唐鳳疫苗預約系統「2小時破30萬人」搶登記！

氣象局示警！午後雷雨彈今很大很廣

更多熱門

相關新聞

張上淳稱國內新冠高死亡率因為DNR　李德維批：致死率高的託辭！

張上淳稱國內新冠高死亡率因為DNR　李德維批：致死率高的託辭！

國內新冠肺炎致死率破4.5%，高於全球平均值。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨(5日)解釋，死亡率高跟家屬具有DNR觀念有關，對此，國民黨立委李德維質疑，哪個放棄急救的案例不是出於醫生的建議？「國人都相當尊重張上淳教授的專業，但這是什麼話？」

染疫者3個月後打1劑疫苗有免疫加強效果！

染疫者3個月後打1劑疫苗有免疫加強效果！

使用單株抗體64個案「年齡分佈曝光」

使用單株抗體64個案「年齡分佈曝光」

675例重症個案死亡分析！張上淳：平均年齡73歲「9成有潛在疾病」

675例重症個案死亡分析！張上淳：平均年齡73歲「9成有潛在疾病」

高雄疫苗天使坐地上吃飯！原因超辛酸

高雄疫苗天使坐地上吃飯！原因超辛酸

關鍵字：

急救張上淳醫生醫護ICU

讀者迴響

熱門新聞

開放第9、10類疫苗預約登記！

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

艾瑞絲遭疑「花450萬買粉絲」傻眼開嗆

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

用力擦屁！她「草莓奶昔瀑布」狂瀉…醫搖頭嘆：整塊挖掉

賈永婕遭酸作秀…吳淡如不忍了「姐來幫妳罵人」

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面