台南芒果外銷日韓創新高　黃偉哲：對芒果產銷很有信心

▲台南芒果產量今年應會突破9萬噸，市長黃偉哲表示對台南芒果產銷很有信心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南芒果產量第一，今年應會突破9萬噸，比去年增加1成5至2成，外銷部分也創新高，出口到日韓的數量持續在增加，內銷部分，價格也非常平穩，市長黃偉哲表示對台南芒果產銷很有信心。



台南市長黃偉哲表示，關於芒果的產銷，外銷方面，今年出口到韓國及日本的銷量一直在增加，而內銷部分，一些中高級的果品已慢慢缺貨了，至於次級品，農委會也已經保證收購，價格平穩，銷量也不會產生浪費，可製成果乾或其他加工品，而中高級芒果的製品，在市場上的價格是維持的，甚至比去年稍高，因此，他對今年的芒果產銷很有信心。



台南市南瀛農產運銷公司總經理余清永表示，光是其轄下的蒸熟場，今年從5月下旬就開始處理芒果外銷日韓的果品，截至目前為止，已蒸熟處理銷往韓國約37萬3318公斤及銷往日本約25萬238公斤，合計約62萬3556公斤，較去年增加16萬公斤。



黃偉哲還指出，除了芒果之外，酪梨、文旦等也已漸漸熟成，有些已初步上市，以酪梨來講，一向是高檔的食材，外銷至日本，或者是運用於日式料理、酪梨牛奶等製品，用途非常多元，市府也已開始預做準備，請酪梨農民放心，今年酪梨的產銷應該也是非常平順。

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