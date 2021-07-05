吃金煌芒果驚見「血管」！她嚇壞問「能吃嗎？」內行曝真相

▲芒果盛產季到來，不少人會購買芒果享用。（示意圖／記者戴若涵攝）

網搜小組／閔文昱報導

酷熱的夏季，除了適合吃冰消暑外，也是芒果盛產的開始。一名網友近日準備享用一顆金煌芒果時，卻發現上頭佈滿深色線條，彷彿是芒果「長出血管」一般，不尋常的外觀也使得她不敢貿然吃下，詢問「這能吃嗎？」引發討論。對此，有內行就出面揭露了芒果出現「血管」的真正原因，並直言「最好別吃」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享照片表示，購買了一顆金煌芒果正準備享用，卻發現上頭出現密密麻麻的「血管」，讓她看了直呼「看起來挺恐佈的」，並好奇詢問「請問為什麼金煌芒果會這樣？這.......能吃嗎？」引發熱議。

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▲有網友發現芒果上出現一條條「血管」，直問「還能吃嗎？」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

文章一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言，「聽種芒果的朋友說，好像是因為短時間淋到大量雨水就容易這樣」、「可以吃啊，過熟而已」，也有不少網友歪樓表示，「它一定很酸，都站到靜脈曲張了」、「樹上站太久，靜脈曲張」、「不要削芋頭騙我是芒果好嗎？」、「芒果就不可以恰Z嗎（刺青）」、「放心啦！那只是長期久站的問題而已」。

對此，有內行就揭露芒果出現深色線條的真正原因，「事實上，芒果裡面出現黑絲的情況，是由於芒果存放太久，導致芒果裡面被氧化了，原本的纖維素也被破壞了，雖然一般而言，如果少量的食用，是不會有太大危害，只是肚子有點不適感，但如果食用過多就容易導致消化不良、腹痛、腹瀉等症狀因此最好別再食用。」

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