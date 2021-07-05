鳳梨盛產卻滯銷　台東縣民進黨部用行動挺果農

▲台東民進黨部用行動挺果農。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鹿野鳳梨正值盛產期，深受疫情影響，使消費者採購農產品的型態大幅改變，民進黨台東縣黨部與立法委員劉櫂豪團隊、延平鄉總召伊藍．明基努安、池上鄉總召潘旭瑞共同發起「台東好農，美味水果」的活動，用行動力挺台東果農。

民進黨台東縣黨部主委劉櫂豪表示，台東鳳梨正值產季，每逢6到8月為採收期，主要品種為金鑽鳳梨，香氣濃郁、纖維細緻、口感香脆。今年因應疫情影響降低消費者出外買水果的動力，所以特別發起這次「台東好農，美味水果」的活動，期待各界能透過網購或電購來共襄盛舉，一起挺台東水果。而此次除了購買30箱鳳梨外，同時也買20箱芒果。

民進黨台東縣黨部簡維國執行長指出，台東鳳梨的產地集中在鹿野鄉、延平鄉、成功鎮，因為特殊環境的養成，讓鳳梨富有濃郁不咬舌的口感，絕對一吃就愛上，推薦給大家台東的金鑽鳳梨。

延平鄉總召伊藍．明基努安提到，鳳梨需耗時一年半的栽種才能收成，鹿野延平地區的水氣充足，所以這裡的鳳梨又脆又水，很多人一試成主顧。池上鄉總召潘旭瑞則說，我是鄉民代表，也是位芒果農，除了栽種愛文之外，也栽種海頓品種，台東栽種的芒果有特殊的果香味，甜而不膩，值得大家一試再試。

劉櫂豪強調，地方成長與共榮是需要每個人來努力，雖然疫情讓彼此暫時沒辦法用熟悉的方式買水果，但透過網購或電購「台東好農，美味水果」，一樣也能用溫情，挺果農的用心。

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