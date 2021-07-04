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雲林東南觀光夜市「七星擺」示範　偽解封大陣仗如巨型家家酒

▲佔地1.7公頃的西螺東南觀光夜市，攤販以前後左右不相鄰的「七星擺」來設攤，偽解封示範現場，大陣仗如巨型家家酒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲佔地1.7公頃的西螺東南觀光夜市，攤販以前後左右不相鄰的「七星擺」來設攤，現場偽解封示範，大陣仗如巨型家家酒。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為夜市微解封做準備，將原定今（4日）晚間夜市改為早上舉行「不營業擺設示範」，雲林各鄉鎮夜市自治會及攤商參與觀摩。縣長張麗善率縣府建設處、衛生局期前往輔導微解封示範演練，指出攤商除須配合六大原則外，管理站需派員實施「容留人數控管」，縣府亦裝設人流天線加強監測。

西螺東南觀光夜市原訂今晚營業做第一場「微解封」示範，但受到地方反對，縣府再接受東南夜市總幹事及雲林縣夜市慈愛會等攤商代表陳情，改為不開放民眾參加及攤商不營業方式，今日上午9時依據8項規定，「必須採統一出入口單進單出」、「實聯制管制」、「容留人數控管」、「限外帶外送」、「禁內用禁邊走邊吃」、「攤商需量體溫戴口罩面罩」、「攤商需備消毒酒精」、「飲食攤架需加遮罩」偽解封做示範由各相關單位進行督導及現場檢討。

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▲佔地1.7公頃的西螺東南觀光夜市，攤販以前後左右不相鄰的「七星擺」來設攤，偽解封示範現場，大陣仗如巨型家家酒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣長張麗善率縣府建設處、衛生局期前往輔導微解封示範演練，指出攤商除須配合六大原則外，管理站需派員實施「容留人數控管」，縣府亦裝設人流天線加強監測。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，為了協助所有鄉親生活回歸正軌，防疫與民生必需兼顧，此作為均是為了未來夜市防疫措施做統一管理規範，並不是只有現在才如此，而是未來必須依照所制定之防疫原則設攤營業，如有違反遭檢舉、查有不符規範之夜市場，最高將裁以停業30天作嚴格懲處，以儆效尤。

縣長張麗善指出，縣府提倡未來夜市新文化，「防疫生活化、資訊數位化、交易電子化、夜市得來速化」，未來三級解封後，縣府對於疫情仍然會有相關管制措施，民眾必須在適當的防疫限制下維持日常的生活，因此有必要針對未來解封預作準備。後續夜市能否營業，除了需考量目前疫情及警戒狀況外，還必須請各鄉鎮夜市提送營運計畫給縣府審查，審查通過後才會允許營業。

▲佔地1.7公頃的西螺東南觀光夜市，攤販以前後左右不相鄰的「七星擺」來設攤，偽解封示範現場，大陣仗如巨型家家酒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲計畫處長李明岳說明，設置人流天線監測器，可如天網密佈抓取手機信號，一台監控器可偵出方圓20公尺信號，裝設點及機台數將因地制宜來計算佈設。（圖／記者蔡佩旻攝）

攤商受訪表示，雲林縣從5月15日宣布停擺到今天已51天，沒有營業收入的日子民生花費持續支出，家中生活開支一毛都沒少、水電、電信、稅金、員工支薪都是挖老本來硬撐，盡力做到讓大家相信夜市防疫沒問題，絕對比路邊流動攤、傳統市場更安全、安心。業者直言，攤商們其實也跟民眾一樣面對疫情病毒也會害怕，求大家給攤販機會，如果傳統市場可以，夜市一定也可行。

計畫處長李明岳說明，以東南觀光夜市為例，在主要出入口及節點共設置3部人流天線監測器，結合數位縣民平台Nubi App，透過天線分析人潮回傳後台，宛如天網密佈抓取手機信號，民眾也能在APP上隨時掌握、自主避開人多時段前往，一台監控器可偵出方圓20公尺信號，裝設點及機台數將因地制宜來計算佈設。

▲佔地1.7公頃的西螺東南觀光夜市，攤販以前後左右不相鄰的「七星擺」來設攤，偽解封示範現場，大陣仗如巨型家家酒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣府提倡未來夜市新文化，在交易電子化將會開辦APP收費教學課程，協助攤商設置以達到無紙化交易持續防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

建設處李俊興處長表示，夜市必須遵守六大原則：
1.管控進出：採單一出入口或單進單出「實聯制」管制方式，由市場自治會或夜市管理委員會在入口/出口處清點進入/外出人數，控制現場人數，並本府將裝設人流天線加強監測。
2.營業容留人數控管：室外4平方公尺1人(2x2)。
3.限外帶、外送，各市集維持禁止飲食內用，禁邊走邊吃。
4.所有從業人員需量體溫、戴口罩、自備消毒酒精，熟食、飲食攤，食物需加遮罩。
5.若攤商確診或有確診足跡時，市集應暫停營業，俟造冊並檢附社區快篩站檢測結果、清潔消毒紀錄等，報經地方政府審核同意後，始得恢復營業。
6.未遵守攤商依防疫規定開立勸導單確認累計達三次(含)，應停止營業7天；累計四次(含)時，應停止營業14天；如持續累計達五次(含)時，應即刻勒令停業30天以上至改善複查通過為止。

▲佔地1.7公頃的西螺東南觀光夜市，攤販以前後左右不相鄰的「七星擺」來設攤，偽解封示範現場，大陣仗如巨型家家酒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲攤販業者直言，攤商們其實也跟民眾一樣面對疫情病毒也會害怕，求大家給攤販機會，如果傳統市場可以，夜市一定也可行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲佔地1.7公頃的西螺東南觀光夜市，攤販以前後左右不相鄰的「七星擺」來設攤，偽解封示範現場，大陣仗如巨型家家酒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲所有夜市場採單一出入口或單進單出「實聯制」管制方式，由市場自治會或夜市管理委員會在入口/出口處清點進入及外出人數，控制現場人數。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


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