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台南7月12日夜市微解封的條件　黃偉哲：請CDC來做評估

▲台南市長黃偉哲指出，台南市夜市微解封尊重CDC評估，但會提出最適合台南的方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南市夜市微解封尊重CDC評估，但會提出最適合台南的方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3級防疫警戒以來，台北宣布針對夜市微解封，遼寧夜市人潮不絕，引起一些爭議，台南市長黃偉哲指出，進入3級警戒是有條件的，連續1週出現，每天出現10位感染源不明，1週出現3次社區感染源不明的，是否完全符合3級警戒解除，需要CDC考量，但即使3級警戒全面解除，哪一些可微解除或微放寬，也請CDC評估。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市夜市微解封尊重CDC評估，但會提出最適合台南的方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，媒體所說的，很多人抱怨南部陪北部一起坐牢，這個他沒有意見，請看大家，民眾心裡會有所想法。所以對於南部部分微解封的方案，台南市會從中央所公布的方案，就像是夜市微解封，市府就已經提出指引原則，像剛剛提出的餐飲業，會積極跟中央配合來提出適合台南的方案，尤其台南很多精緻美食小吃，都是屬於小吃店型或攤販型，這部分業者已經相當辛苦，為了要配合防疫，都是做外帶，市府希望能幫忙上他們一點，這部分市府會做思考，最近會把符合中央指引的原則向市民朋友說明

對於台南市7月8日起開放65歲以上長者注射，市府表示會由區公所發放通知單給注射者，請先向醫療院所預約後前往注射，但民眾預約時被告知預約額滿，很多人因此擔心打不到莫德納，市民朋友擔心這一批莫德納疫苗，是否足夠65歲以上族群順利施打？

▲台南市長黃偉哲指出，台南市夜市微解封尊重CDC評估，但會提出最適合台南的方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖說，台南市65歲以上的長者有31萬人，台南市配發的AZ疫苗再加上莫德納疫苗，其實數量也差不多這樣，所75歲到84歲到4日為止，已經打了41.7％，85歲以上已經打了55.8％，所以其實平均來說，大概我們的施打率大概是5成到6成。台南65歲以上的疫苗開打，只要大家不選擇疫苗，其實大家都打得到，想打都打得到，所以請市民朋友著順序走，才不會亂了步調。

黃偉哲市長說，就是說大家都要忍耐，現在疫苗已經不缺，源源不絕一批又一批的過來，我們只要忍耐，早打晚打，輪到你就趕快去打，也恭喜台北市，他們已疫苗覆蓋率已經將近百分之20，台南還在百分之10左右，會繼續努力施打。

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