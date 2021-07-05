台南市85歲以上全人口施打比率55.8％　黃偉哲：請長者踴躍施打疫苗

▲台南市85歲以上全人口施打比率55.8％，台南市長黃偉哲請70歲以上長者躍施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據中央流行疫情指揮中心5日公告，全國新增28例本土個案，台南無新增本土確診病例，市長黃偉哲說，台南市自7月1日獲中央撥配莫德納疫苗後，統計至4日止已接種24541人，85歲以上全人口施打比率達55.8％、75至84歲施打比率為41.7％。

黃偉哲市長指出，台南市5日開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者接種疫苗，7月8日起開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者施打。

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黃偉哲說，台南市沒有新的確診案例這是一件好事，但是隨著目前為止的一個社會氛圍，尤其全國總確診數已經降到30例以下了，28例，所以說大家可能會擔心市府放鬆防疫作為，以安南家庭群聚的部分，最後1個從發生開始居家隔離的時間開始算14天，目前為止還沒有到14天，目前為止還有5天才到14天，所以說市府不會掉以輕心，每天看到案例起起落落，好像是一個數字的起落，但是都是每一個確診者的不幸，也是一個防疫中間需要去努力的目標，就是要零確診，所以說還是希望呼籲大家，對於外地來的朋友們，要呼籲他們來做家庭的居家快篩，或者是到衛生所來做快篩的服務，這個量能市府願意提供，希望能夠確保自己以及家人朋友的平安，這個是我們要拜託的，那如果有出現身體不適的症狀，或疑似感冒，或是COVID-19的一些症狀，就一定要及早來看診就醫，避免說自己來騙自己說可能是感冒，一有懷疑，希望就能做一些處理，至少不要跟家人接近，該盡速就醫就盡速就醫，不要自己還認為說這可能是感冒，也不用太緊張，請大家特別地注意小心。

黃偉哲說，5日是莫德納疫苗注射開放70歲到74歲的第1天，那各地的施打站，在診所也好，在集中施打點也好，其實都相當地踴躍。另外，對於夜市復業的分，中央已經做了一些指引，台南市會把這個指引向各界說明，讓大家才能了解，絕對不是7月12日以後就無條件開放，12日之後即使中央的3級警戒會有一些調整，但是夜市絕對不是無條件開放，絕對是要有一個防疫的指導原則，所以不管現在有提出防疫計畫，希望還是要遵循台南市夜市復業的指導原則辦理。

黃偉哲說，對於紓困貸款的部分，台南市有2個加碼，第一個是勞工朋友們的紓困，全台灣已經有超過110萬的勞工朋友們提出紓困貸款的申請，那絕大多數都有通過，少部分沒有通過，另外如果沒有及時提出申請的台南市籍的勞工朋友們，可以跟銀行申請信用貸款或其他的貸款，台南市政府將提供1.845%第1年利息的補貼，這個部分金額上限是10萬元，名額是1000位。另外一個，就是市民朋友們的保單貸款，台南市也補助第一年的利息0.9％，那金額是10萬元，名額也是1000個。

台南市衛生局長許以霖指出，疫苗接種後應於現場休息留觀15分鐘，離開後請自我觀察15分鐘，若曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應者，請於現場留觀至少30分鐘；使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

接種後可能發生的反應為接種部位疼痛、紅腫，通常會在數天內消失，其他如疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微並於數天內消失。如持續發燒(≥38℃)超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師相關症狀、發生時間、疫苗接種時間。另外，國際曾有報告極少數年輕族群在接種mRNA疫苗後發生心肌炎等的不良反應事件，大多發生在接種後數天內，建議如出現胸痛、喘或心悸等症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史。完成疫苗接種後，雖可降低罹患COVID-19的機率，但仍有可能感染，民眾還需注意身健康與各種防疫措施。

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