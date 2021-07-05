全國資源回收考核　台南市保局榮獲金質獎

▲環保署公布2020年度全國執行機關資源回收工作績優考核成績，台南市資源回收率自2019年55.77％大幅提升至2020年60.05％，環保署高度肯定，勇奪最高榮譽金質獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

環保署公布2020年度全國執行機關資源回收工作績優考核成績，台南市資源回收率自2019年55.77％大幅提升至2020年60.05％，環保署高度肯定，勇奪最高榮譽金質獎，市長黃偉哲期許每位市民朋友都能力行資源回收，共創永續大台南。

環保局2020年以健全法規、源頭減量、便民回收、輔導評比、稽查取締、暢通去化、弱勢關懷及民間合作等8大面向推動相關業務。環保局透露，環保署對台南市關懷資收個體戶所做的關懷計畫、資收大軍等規劃極為認同，更對南市明文規定資源回收業者於住宅區設回收站應有之責任與義務等，有效擺脫鄰避設施的刻板印象亦大表讚許。

台南市2020年資源回收率大幅提升的具體作為包括，與外送業者合作辦理循環餐具借用，善用「2020年國慶焰火在台南」盛會，宣導資源回收、設「奉茶站」推廣租借環保杯，減少1萬多個一次性餐具。要求有店面之餐飲業，提供環保餐具供內用之消費者選用。結合3C賣場等舉辦回收物換折價券等，多元化的推動方式獲得民眾支持，讓2020年的資源回收率大攀升。

市長黃偉哲表示，地球只有一個，必需珍惜資源，環保局提供多元、方便的回收管道外又與慈善團體合作辦理源頭減塑、輔導推動環保夜市、環保商圈，有形無形地鼓勵市民朋友從生活中落實垃圾減量，請大家務必支持，讓台南市的資源回收成績好再更好。

環保局長謝世傑指出，落實資源回收是人人都能夠輕易達成的環保行動，資源回收做得好垃圾就能減量，若能進一步源頭減量，將能減少資源使用，環境會更好。

環保局為進一步推動資源回收、垃圾減量，2021年1月起規範轄內超商垃圾採隨袋徵收或委外清運。預計10月1日起實施禁止使用無法辨別內容物之不透明垃圾袋盛裝一般垃圾。第一手訊息，歡迎上環保局facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/tnepb100/)或至資源回收全民動起來網站(http://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/)查詢。

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