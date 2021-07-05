黃偉哲怒轟柯文哲！「全國民眾都在忍雙北」：疫苗也給你們打到滿

▲台南市長黃偉哲說，台北配發的疫苗是台南的2倍多，全國民眾大家都在忍，把疫苗優先給雙北打滿打好，就不要再講特權了，聽起來很刺耳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台北市長柯文哲表示不贊成疫苗施打第7順位，他認為是「特權疫苗」，恐有關說請託的困擾，台南市長黃偉哲怒斥，台北獲配疫苗數是台南2倍多，計程車司機、外送員、國道客運司機或貨車司機、傳統業者、傳統市場攤商，還有保母，這些都是國家特別撥出額度給雙北，如這不叫特權什麼叫特權？有了就好，不要再說這些！

黃偉哲更進一步怒轟，「我們當然知道台北市比較嚴重，我們當然知道新北也很嚴重，所以全國民眾大家都在忍，把疫苗優先給雙北，給你們打到滿打到好，也希望你們早點好起來，你們好大家才能一起好起來，這不是「同島一命」的概念嗎？

有關疫苗狀況，黃偉哲說，其實跟台北市一樣，包括各縣市，包括台南市也都面臨民眾請託，透過民代也好，或是透過臉書或公開謾罵也好，希望說把他們列入。針對要不要納入，到底是要雙軌併行，所謂雙軌併行，是要依照年齡次序一直往下打，還是要加入個別的職業別。以第7類來講，是維持國家安全及社會機能正常運作者，一軍人、二軍事機關國安人員、三為執行防疫相關作業的警察憲兵、國家關鍵建設的必要工作人員、譬如說高科技產業及其研發人員，還有運輸倉儲，還有最重要的就是高中職以下學校教職員及校內工作人員，還有幼兒園的托育人員，以及托育機構人員。

黃偉哲表示，「如果台北市認為這些第7類不要列入的話，那就是意思說學校的老師，高中、國中小，還有幼兒園老師通通就沒有辦法優先施打，如果台北市堅持這樣的話，我們予以尊重。但是說到特權，我們必須要講，在這一波裡面，有哪些是雙北市所獨有的？譬如說，計程車司機、外送員、國道客運司機或者貨車司機，傳統業者、傳統市場的攤商，還有保姆，這些都是國家特別撥出額度給雙北的。如果這不叫特權，什麼叫特權？」

「台南市計程車司機、外送員、貨車司機、傳統市場合法攤商，大家都在等著、大家都在看著，每天都來問我們說，為什麼台北市他們可以打，為什麼我們不能打，為什麼雙北可以打，我們不能打？所以說，我們每天都在應付這種電話還有質疑。如果雙北市這個不叫特權，什麼叫特權？」

黃偉哲指出，光是這一批的疫苗配送，前一批的ＡＺ疫苗台南獲配13.2萬劑，台北市獲配29.4萬，是我們的2.25倍，那這一批剛到，還有包括早上到的莫德納，台南市是11.2萬，台北市是21.5萬，總共台北市的疫苗是50.9萬，台南市的疫苗，AZ加MODERNA總共有只有24.5萬劑，他們是我們的2倍還有餘，那現在是怎麼樣？台南人的命也是命，那為什麼台北市有那麼多？那麼多還說要取消什麼特權？請問這不是特權，什麼是特權？

黃偉哲說，「我們當然知道台北市比較嚴重，我們當然知道新北也很嚴重，所以全國民眾大家都在忍，把疫苗優先給雙北，給你們打到滿打到好，也希望你們早點好起來，你們好大家才能一起好起來，這不是「同島一命」的概念嗎？黃偉哲強調，當我們在作犧牲，把疫苗先給你們的時候，你們就不要再講特權了。因為講特權，聽在我們耳裡實在非常刺耳，希望說大家平心靜氣，不要再講這種東西，我們都在忍耐，我們都把疫苗優先讓你們打，你們就不要再講什麼特權不特權！」

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