疫苗接種卡未寫疫苗全稱恐出國不便　黃偉哲請衛生局盡速更正

▲台南市長黃偉哲指出，民眾拿到疫苗接種卡，因一些醫療院所及施打場所過於從簡，未印上西元日期及疫苗全稱，恐會影響民眾權益，造成出國不便，請相關單位盡速更正。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民眾施打疫苗後會拿到疫苗接種卡，一些醫療院所及施打場所過於從簡，未印上西元日期及疫苗全稱，恐會影響民眾權益，造成出國不便，台南市長黃偉哲請相關單位盡速更正。

台南市長黃偉哲表示，現階段有兩種處理方式，第一、若民眾短期內有出國需求，已接種第一劑，那麼請民眾前往衛生局做更正；第二，若民眾短期內沒有出國需求，請在施打第二劑時，告知醫療院所或施打場所，請他們做出更正。他也請主政官員及公務員不要為了圖一時方便而造成民眾不便，立即更正現有錯誤。

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另外，關於疫苗施打年齡，5日台南開放施打70歲民眾，其餘各縣市也已漸漸調降，黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心已宣布開放施打65歲以上民眾，所以市府接到不少民眾詢問，台南怎麼還停在75歲，他表示市府會漸漸將疫苗列車往下延伸，按照既定期程陸續開放，所以5日開始，70歲以上的民眾都可前往施打疫苗。

黃偉哲還提到關於市場稽查的作為，隨著7月12日微解封的日期漸近，公共場所及市場已開始出現人潮，一方面他希望民眾能有正常的經濟活動，一方面又不希望出現防疫破口，因此即便微解封，市場放寬，仍會嚴格要求戴口罩及保持社交距離，市府也會加強不定時的定點稽查，夜市也是一樣，不開放內用撤除桌椅，但民眾習慣邊走邊吃，市府也會加派人手稽查，一旦發現違反防疫規定便立即開罰。

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