散布傳播妹自主隔離還到台南接客假訊息　高雄男被傳喚送辦

▲台南市刑大科偵隊查獲高雄李姓男子，散布「蔡姓自主隔離傳播妹南下接坐抬接客」之假訊息，引起社會恐慌，被依法移送檢方偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

39歲高雄李姓男子6月爆料，散布「蔡姓自主隔離傳播妹南下坐抬接客，騙醫生沒有發高燒！屢勸不聽只好公佈她出來」之訊息，引起社會恐慌，經台南市刑大科偵隊查證，發現係假訊息，依法將李男傳喚到案，並依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條散布不實訊息罪，移請橋頭地檢署偵辦。

警方指出，李男在網路上散布：「此人（指蔡女）好恐怖，自己需要自主性管理隔離結果騙醫生沒有發高燒！還搭高鐵下來南部台南坐檯！屢勸不聽只好讓公佈她出來」之訊息，引發社會恐慌，科技犯罪偵查隊函向台南市衛生局查證後，確認蔡女並非居家隔離或需自主健康管理的對象，認定為不實訊息，馬上立案偵辦。

科技犯罪偵查隊追查該臉書李姓網友之真實身分，並於7月3日通知39歲李姓男子（高雄人）到案說明案情，李男所為經台南市衛生局認定為不實訊息，且李男檢舉資料未待中央或地方權責機關查證公布，即向媒體臉書粉絲專頁爆料檢舉，在高觸及率平臺，閱覽者轉傳分享之下，迅速引發民眾對疫情擴散之疑慮及恐慌；全案偵訊後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條散布不實訊息罪，移請台灣橋頭地檢署偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。





台南市警刑警大隊大隊長林宏昇呼籲，值此全民防疫戒備期間，民眾從通訊軟體、社群媒體上接收的訊息未必是真實，接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，民眾可透過加入衛生福利部、疾病管制署-1922 防疫達人臉書專頁或疾管家 Line 官方帳號（Line ID：＠taiwancdc）查證最新疫情資訊。

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