梨山蜜李遇疫情苦無遊客...農民收入慘　觀光局籲網購支持

▲梨山西瓜李正當時，交通部觀光局參山處籲民眾可利用網購支持農民。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者白珈陽／台中報導

台中梨山地區已進入溫帶水果產季，西瓜李、黃金李、花蘿李、加州蜜李等各種香甜可口的梨山蜜李相繼成熟，梨山水蜜桃也預計在7月下旬上市，不過國內3級疫情警戒，梨山風景區配合政策暫不開放遊客前往，少了遊客登門採買，農民收入銳減。交通部觀光局參山處呼籲，民眾可多利用網路宅配通路購買支持，梨山水果正當時，既新鮮又好吃，也可減少農民損失。

參山處代理處長曹忠猷表示，梨山溫帶水果特別甜美、風味獨特，自6月初開始陸續成熟上市，往年暑假旺季帶來遊客採購當地農特產，各種當季的果子因量少、產期短，幾乎都在短時間內就銷售一空。但今年逢全國防疫3級警戒，遊客不能上山，農民收入立刻減少，盼民眾多利用網購宅配，購買梨山水果品嘗特有的高山風味。

和平區民代表羅進玉也分享西瓜李的挑選與保存秘訣，表皮上的果粉是新鮮的象徵，蒂頭周圍的表皮也應該是光滑，收到水果後可以室溫放個一天，再冷藏保存，蜜李就會從酸轉甜，品嘗梨山蜜李正是時候，呼籲民眾在疫情期間多支持台灣本土的優質水果。

▲▼ 上圖為黃金李；下圖為花蘿李。（圖／參山國家風景區管理處提供）

大同大同國貨好～～～



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