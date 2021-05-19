梨山平等國小師生曾踏足萬華區　防疫小組經中橫便道奔深山疫調

▲公路總局戒護通行中橫便道，協助中市防疫小組前往梨山。（圖／公路總局谷關工務段提供）

記者高堂堯／台中報導

從台北市萬華區爆開的新冠肺炎疫情一發不可收拾，全台最近4天已近1000人篩檢有症狀；台中市梨山平等國小師生因北上參加比賽，曾在5月12日入住萬華區旅舍，需要進行快篩，公路總局谷關工務段今天協助疫檢車隊安全通行中橫便道，前往平等國小進行防疫任務。

台中市政府民政局等相關單位，在今天特別組成防疫小組，經中橫便道前往梨山平等國小，進行消毒和快篩工作，避免疫情從熱區萬華擴散至梨山；在谷關往德基路段，谷關工務段特別出動前導車、後衛車，戒護防疫車隊順利通過。

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▲公路總局戒護通行中橫便道，協助中市防疫小組前往梨山。（圖／公路總局谷關工務段提供）

谷關工務段表示，行前也向防疫小組進行危害告知、通過中橫便道的守則等，並協助衛生單位發放防護疫設備、協助告知抵達目的地之前務必穿好防疫裝備；確認小組每位成員都領取防護設備後，才帶領車隊進入便道。

谷關工務段指出，防疫小組於上午10點20分進入中橫便道，前往梨山平等國小，猶如戰士奔赴前線作戰，公路總局也盡全力協助小組完成疫調工作，希望疫情得以控制、確保大眾安全。



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