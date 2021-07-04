珍貴「藍寶堅尼雞」再遭屠殺！流浪犬發動攻擊　雞寮慘成墳場

▲西馬尼烏雞全身毛色烏黑，閃爍藍綠色金屬光澤，有「雞中藍寶堅尼」雅號。（圖／資料照）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣蕭姓養雞農飼養罕見的「西馬尼烏雞」，價格尊貴，2月間遭流浪犬襲擊傷亡了200多隻雞，損失超過百萬元，3日雞舍又遭流浪犬攻擊，有10多隻雞被咬死，讓他不捨又痛心，盼縣府、公所等相關單位正視流浪犬問題，別讓類似情事一再發生。

西馬尼烏雞全身毛色烏黑，閃爍藍綠色金屬光澤，有「雞中藍寶堅尼」雅號，據傳肉質鮮美彈牙，更勝台灣烏骨雞，但因外型獨特而艷麗，且價格不斐，一隻要從1萬元起跳，更多人是買來當寵物雞觀賞。

▲蕭姓養雞農2月間曾遭流浪犬攻擊，相隔數月，昨日又遭遇同樣情形。（圖／資料照）

蕭男的雞舍在今年2月間曾遭流浪犬襲擊，當時累計約200隻雞慘遭滅門，損失逾百萬，讓他一度要求國賠，後來則改稱只是氣話；昨日雞舍再次受到流浪犬來襲，這次死了約10多隻雞，令他相當不捨，稍早《ETtoday新聞雲》向蕭求證，他說確有此事，但不願多作回應，只盼相關單位應正視流浪犬問題，若再有其他雞農有相同遭遇，該向誰討公道？

南投縣家畜防治所表示，關於有雞農遇上流浪犬問題，目前並無相關法律對餵養流浪貓狗行為做規範，只能呼籲愛心人士餵養或收容時，能避開社區周邊，避免造成群聚而影響住民或農友權益；至於棄養寵物造成流浪貓狗，依《動保法》可處3萬至15萬元罰鍰。

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