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參山處和東勢林管處綠化大梨山　植樹打造低碳部落旅遊環境

▲參山處與東勢林管處合作綠化大梨山。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲參山處與東勢林管處合作綠化大梨山。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／台中報導

為打造梨山風景區美麗環境，參山國家風景區管理處與林務局東勢林區管理處進行跨部會合作，並邀請梨山賓館合作贊助，今（12）日植樹節於梨山新佳陽部落舉辦「植愛新佳陽」植樹活動，號召遊客與部落居民一起種植肖楠木、茶花等近800株原生種樹苗，也宣導遊客共同愛惜大自然資源，打造低碳永續部落旅遊環境。

活動由參山處代理處長曹忠猷和地方民意代表、民眾四十餘人，親手種下茶花和紅粉佳人櫻花苗木，以及東勢林管處提供之肖楠木、紅榨槭、流蘇、桂花和杜鵑等，為春光明媚的三月增添一抹盎然綠意。

▲綠化大梨山。（圖／參山國家風景區管理處提供）

曹忠猷表示，肖楠木具造林和綠化景觀、淨化空氣功能，茶花有美化街道和療癒身心的效果；苗木除在新佳陽部落落地生根，也會種植在梨山遊客中心、梨山文物陳列館等主要遊憩據點周邊，並搭配目前在梨山各角落擺設的地景藝術裝置，期盼讓當地擁有更多不同的特色植栽和景觀意象。

參山處指出，為因應疫情並配合生態旅遊趨勢，將持續推動生態和綠色旅遊活動，並加強參山國家風景區休憩綠蔭、景觀綠美化，讓大梨山地區各部落周邊的觀光景點樹種能有多樣性變化，同時凝聚每個部落獨有的綠美化樹種，營造綠色旅遊環境。

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