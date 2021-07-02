中共百年慶祝大會提前1小時　志願者加班改請柬嘆「貼8最累」

▲中共黨慶大會開始時間提前1小時，請柬上的時間也得隨之更動。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

中共昨（1）日舉行百年黨慶慶祝大會，不少與會人員在個人社群上曬出「請柬」，不過，請柬上的大會開始時間疑似有做出更動，將原先的阿拉伯數字「9」用印上「8」的貼紙蓋上。對此，大會相關負責人表示，「6月26號前後收到通知，大會開始時間由9時提前到8時，印制完成送到我們手裡的請柬，大概有1.7萬份左右。」

▲北京大學的志願者連夜趕工，將請柬上的大會開始時間從9改為8。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，負責人指出，「此時將請柬重新印刷，時間太緊張，而且影響請柬發放。印刷出的請柬作廢，也會造成巨大浪費。」因此，印製單位加印了一批帶有不乾膠的貼紙數字「8」，送到了票證發放現場，由北京交通大學的120名大學生志願者和人員座次部20名工作人員，連同印製單位工作人員一起，連夜把「8」貼到了請柬上已經印制好的「9」上。

對於這批大學志願者而言，票證發放的各項工作倒是不難，最累的就是在原先的請柬上「貼8」這件事。

志願者唐海棟提到，先把一個個8從帶不乾膠的紙上撕下來，在桌角上貼成排，再拿起鑷子，將其一張張粘到請柬上，「這個字太小了！盯得眼珠子都要掉下來了，脖子彎得都抬不起來了！」。

從請柬上的字體來看，印有數字「8」的字型只有3號字大小，要不偏不倚地粘到「9」字上面，還不能遮擋兩邊的字，讓這批志願者們認為這項工程難度堪比「繡花」。