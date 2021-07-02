整齊到像是電腦動畫　中共黨慶這一幕「密集恐懼症慎入」　

▲ 中共百年黨慶國旗護旗手。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

中共昨（1日）在北京天安門廣場舉行百年黨慶，其中有一幕震撼到大陸網民。國旗護衛隊整齊劃一步伐像是電腦動畫，完全沒有歪斜，不少網友戲稱，這就是標準加強版的「強迫症」，還有人說整齊到自己的「密集恐懼症」都犯了。

陸官媒《央視》昨轉播這一幕時，雖然只有短短幾秒時間，國旗護衛隊從大陸人民英雄紀念碑到國旗桿，大約220米的距離，齊步、正步、齊步各100步完成。從空中俯瞰，畫面呈現十分整齊沒有人掉隊、慢半拍。

不少大陸網友留言，「太震撼了」、「自己強迫症都是國家慣出來的。」還有人看到起雞皮疙瘩太整齊了。

《ETtoday新聞雲》記者曾經直擊北京閱兵村，地點大約距離北京一小時車程的昌平區南口基地。主要訓練大陸解放軍三軍儀仗隊陸海空、維和部隊以及女兵。「訓練強度不分男女，40秒不能眨眼，烈日下一天訓練八小時。」

北京閱兵村挑選男官兵要求嚴格，身高必須175到185公分，最高不能超過190公分，外加身心健康，顏值擔當。挑選女官兵條件也像是選美一樣，每位隊員要求平均身高163到175公分，身家清白、長相清秀，唯一小福利是可擦防曬出操。

▼大陸三軍儀仗隊，嚴格挑選男、女官兵 。（圖／記者任以芳攝）