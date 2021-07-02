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模糊的「國共關係」不再單押一味　龐建國：除非國民黨淪為阿斗

▲▼ 中共百年黨慶。（圖／路透）

▲ 中共百年黨慶，國民黨拒拍賀電。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導 

中共昨1日迎接百年黨慶，國民黨中央黨部以無前例為由，拒絕向中共拍發賀電，改發新聞稿向對岸喊話。回顧過去中共都是以「國共關係」看兩岸關係，隨著政黨輪替以及國民黨試圖淡化「九二共識」，「國共關係」是否逐漸模糊化？接受《ETtoday新聞雲》記者訪問前海基副秘書長龐建國指出，國民黨在影響政壇上確實有些無力，若繼續式微下去，將成為扶不起阿斗，大陸尋求溝通上也不會只「單押一味」。

長期以來，中共都是以「國共關係」看兩岸關係，直到民進黨執政也是如此。而向來擅長處理兩岸關係的國民黨如今丟掉了中心思想，也找不出新路線。近年，中共也開始強調，不排除與台灣各黨派、民間人士交流溝通，擁有百年愛恨糾葛「國共關係」開始逐漸模糊化了嗎？

▲八百壯士協會要大法官會議記住國旗、國父孫中山的五權憲法精神。

▲國民黨向共產黨喊話，傳承孫中山思想。（圖／記者廖捷妤攝）

國民黨扶不起阿斗？

前海基副秘書長、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，「國民黨在台灣政壇的影響力似乎有些欲振乏力，如果國民黨真的淪為扶不起的阿斗，我們只能說大陸方面不再單押一味，是理性的作法。」

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯分析，「如果把國民黨放在100年歷史去相比的話，確實影響力一直在式微、減弱。」江啓臣接任國民主席後，在「九二共識」認同上，一會兒進一會兒退，有一些不確定的因素也影響國共的合作。

包承柯表示，國共之間是100多年的歷史政黨，如果不能達成一個新的共識，還要放棄一個中國原則，國民黨就不叫做國民黨，也不是孫中山先生創立國民黨，對於它戰鬥力和存在的價值，都會打出一些很大的問號。

▲▼國民黨,國民黨部,國民黨中央,八德路。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨中央黨部。（圖／記者徐政璿攝）

國民黨困境VS.淡化「九二共識」

「國共關係」真的漸行漸遠嗎？廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生受訪強調，國民黨並沒有完全否認「九二共識」，還是提出「三個仍然」盼兩岸繼續交流合作，畢竟它依舊有較強的政治實力，也是台灣最大的在野黨，「在一定程度上，我們要理解國民黨面對的政治現實。」

張文生指出，目前國民黨主導方向不是放在「兩岸統一」，都是放在「兩岸關系」，以爭奪台灣政權為優先，所以必須迎合台灣民意，無法施展拳腳，加上內部派系各執己見，這都是國民黨面對最大困境。

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺認為，大陸對台灣都是非常開放的態度，尤其習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話，也清楚表態，願意和各黨派、民間人士交流對話。

朱松嶺進一步指出，實際上，大陸不只有國民黨，和新黨、親民黨都交流。但近年國民黨路線出現很大變化，採取「親美遠陸」，淡化「九二共識」，對於國民黨來說這樣做法並非好事。

▲▼ 國民黨發新聞稿向中共百年黨慶喊話 。（圖／記者翻攝國民的中央黨部官網）

▲ 國民黨發新聞稿向中共百年黨慶喊話 。（圖／記者翻攝國民的中央黨部官網）

「國共關係」下一步？

這次中共百年黨慶，國民黨中央黨部以「無前例」為由，拒向中共拍發賀電，改用新聞稿呈現，反而顯得有些彆扭。相較前主席連戰於中共黨慶前一日，發賀電表示，「至盼兩岸關係和平發展，所有中華兒女合力為我民族之事業再造新遒。」儘管遭到民進黨抨擊，連戰至少做派大方。

再來檢視國民黨中央黨部昨1日發出新聞稿，，內容指出在建黨百年之際，國、共兩黨都需要坦誠面對歷史，國、共兩黨過去曾為民族救亡圖存而攜手合作，也因理念不同導致手足相殘。國民黨也提到現階段兩岸政策也主張「九二共識」延續兩岸互動，並且尊重兩岸分治現實並求同存異，希望未來兩黨傳承孫中山中心思想。

中國高規格舉行紀念孫中山誕辰150週年大會。（圖／翻攝自新華網）

▲紀念孫中山誕辰150週年大會反而是中國大陸高規格舉行。（圖／翻攝自新華網）

國民黨新聞稿確實沒有完全拋棄「九二共識」，並且用傳承孫中山思想代表一中原則。看似相呼應中共中央總書記習近平黨慶演說對台部分提到的一中原則和「九二共識」。實際上，民進黨不接受，國民黨也一直試圖淡化迴避，難道是一種策略？

對此，接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的國民黨副秘書長兼政大外交系副教授黃奎博指出，「國民黨始終認為『九二共識』的建設性模糊性有助於兩岸求同存異、和平對話，但因為『九二共識』在台灣被某些政黨刻意汙名化。

黃奎博表示，中共方面對於「九二共識」也有話語的補充，所以國民黨決定把「九二共識」按照1992年中華民國政府的詮釋，更清楚地呈現出來，亦即「基於中華民國憲法的『九二共識』」，確實獲得較多台灣民眾的理解與支持。

他強調，兩岸交流本來就不只是「國共關係」也非主導意見，畢竟台灣是多元社會，中共也應多了解台灣各方不同的想法與論點。國共只要存在著「九二共識」或雙方都可接受的政治對話基礎，「國共關係」模糊化的憂慮並不存在。

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